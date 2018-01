CES 2018 : Kodak lance sa propre cryptomonnaie et fait un bond de 300% en bourse

Petite surprise avec Kodak qui annonce le « KodakCoin » à l’occasion du CES 2018. Mais, s’agit-il vraiment d’une bonne idée ? Le scepticisme est clairement de rigueur.

Que faire quand vous êtes une ancienne gloire du marché de la photographie aujourd’hui dépassée par les évolutions du numérique ? Vous afficher sur un salon où vous n’êtes pas attendu, le CES 2018, et tenter un petit coup de buzz technologique.

Surfer sur la magie du Bitcoin, Kodak y croit et lance sa propre cryptomonnaie

C’est ce que tente Kodak, géant déchu et historique des appareils photos, en annonçant le KodakCoin. Il s’agit d’une monnaie virtuelle, inspirée du Bitcoin qui aurait pour objectif de rémunérer les photographes en utilisant le système de la blockchain. Un système qui pourrait ressembler à une bonne idée et qui est aussi à l’étude du côté de Spotify pour gérer les droits liés au streaming. La seconde idée est de proposer de « Kashminer » c’est-à-dire miner du KodakCoin en louant une machine pour 3400 dollars avec un engagement de deux ans et une promesse de gains très lucratifs à terme…

C’est là qu’apparaît sans doute le premier problème. Kodak garantit à ses utilisateurs de recevoir 9125 dollars par an sur deux ans si sa cryptomonnaie atteint 14.000 dollars. Un scénario hypothétique, car l’entreprise espère s’aligner sur la valeur actuelle du Bitcoin. Une projection qui semble très optimiste alors que de nombreuses autres cryptomonnaies en sont très loin. Selon les experts du minage de cryptomonnaie, le processus est aussi beaucoup plus complexe que ce que veut faire croire Kodak.

L’instabilité potentielle et le manque de visibilité ne ravissent pas vraiment les photographes non plus, les premiers concernés par cette initiative. Alors que la photographie est déjà un marché précaire, se faire payer dans une monnaie dont on ignore la valeur réelle et dans laquelle la confiance reste à établir, ce n’est pas au goût de tout le monde !

Des réactions plutôt négatives, sauf sur les marchés financiers

Pour Kodak, le pari semble en tout cas réussi. L’entreprise a convaincu les marchés financiers. La valeur de son titre à la bourse de New York a triplé. Sa capitalisation est ainsi passée de 135 millions à 455 millions de dollars en deux jours, soit 300% de hausse ! Et si le véritable objectif était peut-être tout simplement là ?

Les réactions ont été relativement virulentes après cette annonce au CES de Las Vegas, comme on peut le voir sur ces tweets:

Kodak is selling a Bitcoin miner where you pay for a two year contract and “make a profit”. (*at current prices, Kodak gets half of all bitcoin you produce.) This is the dumbest shit I’ve ever seen at CES. pic.twitter.com/rbzECVEMn7 — Chris Hoffman (@chrisbhoffman) January 9, 2018

Le journaliste Chris Hoffman a indiqué : « C’est la m**** la plus idiote que je n’ai jamais vue lors du CES »

I work for a company that is building a Bitcoin mining facility. I’ve spent countless hours building complex spreadsheets, modeling price fluctuations, scouting green energy, accounting for difficulty… This, from @Kodak, is actually insulting. Please don’t give them money. https://t.co/e3t4Wjhqm6 — Laz Alberto (@LazAlberto) January 9, 2018

Laz Alberto, un spécialiste du bitcoin, a déclaré : « Je ne peux pas compter les heures passées à établir des feuilles de calcul complexes, à modéliser les fluctuations de prix, à explorer des solutions d’énergie verte. […] L’initiative de Kodak est en fait insultante. Ne leur donnez pas d’argent, s’il vous plaît ».