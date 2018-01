CES 2018 : une Smart TV LCD en Full-Spec 8K HDR chez Sony

Au CES 2018, Sony a fait la démonstration d’un nouvel écran LCD capable d’afficher de la 8K HDR.

Il fut un temps ou la gamme Sony Bravia était très prisé par les férus de jeux vidéo comme de home-cinéma. Aujourd’hui, si la gamme Bravia reste très réussie, elle est néanmoins farouchement concurrencée par Samsung, mais également par LG et sa gamme de TV OLED ou encore Panasonic. Histoire de rassurer un peu ses fans quant à sa puissance technologique, Sony a tenu à faire la démonstration au CES de Las Vegas d’un nouvel écran LCD, en qualité 8K HDR.

Si LG a fait grand bruit avec sa première TV OLED 88″ 8K, Sony a de son côté levé le voile sur une Smart TV d’un genre nouveau, capable de gérer un flux vidéo en 8K HDR, avec une luminosité capable de grimper jusqu’à 10000 nits. De quoi permettre un affichage d’un dynamisme absolu, avec quelques extraits vidéos proposés par le constructeur, mais également une démo vidéo de Gran Turismo Sport, assez ahurissante.

Pour Sony, c’est l’occasion de rappeler sa présence sur le marché, mais aussi de faire la démonstration (de force) de son nouveau processeur X1 Ultimate, qui permet de gérer parfaitement le HDR et le Full LED Local Dimming. Un processeur d’une puissance deux fois supérieure à celle de la puce X1 Extreme, qui équipe les dernières TV haut de gamme Sony. A ce sujet, Sony promet que son processeur est également capable d’upscaler parfaitement du contenu Full HD et Ultra HD 4K vers du 8K. Le prototype mis en avant par Sony (baptisé Sony X1 Ultimate Full-Spec HDR) ne sera pas proposé à la vente, et a été présenté comme démonstration technologique, et pour officialiser le nouveau processeur qui lui sera bel et bien inclus dans de futures Smart TV Bravia.