LG dévoile une Smart TV OLED de 88″, avec un affichage 8K !

Au CES de Las Vegas, LG devrait faire forte impression avec sa nouvelle Smart TV OLED d’une taille de 88″, capable de délivrer une image en qualité 8K.

Un écran OLED de 88″ en 4K signé LG

Pas forcément à la fête sur le marché des smartphones (malgré un très bon V30), le coréen LG brille davantage sur celui des Smart TV, avec une gamme OLED très prisée des joueurs comme des cinéphiles. Une technologie OLED qui entre en concurrence directe avec la technologie LED dans la bataille de l’Ultra HD 4K HDR, avec, comme toujours, de fervents défenseurs des deux technologies.

Toujours est-il que le géant LG a décidé de bousculer encore un peu plus le marché, en présentant, en amont du CES de Las Vegas 2018, un tout nouveau modèle. Pour marquer les esprits, le groupe a décidé d’officialiser un nouveau modèle OLED, doté d’une dalle de 88″ de diagonale (soit 2,24 mètres tout de même), capable d’afficher une image en 8K, soit une résolution de 7680 x 4320 pixels ! A titre de comparaison, cela permet de profiter d’une image 16 fois supérieure au Full HD, et 4 fois supérieure à l’Ultra HD 4K, avec pas moins de 33 millions de pixels affichés à l’écran.

Pour le groupe, il s’agit tout simplement du modèle OLED le plus large jamais produit, mais également le plus riche en pixels. Le record actuel est détenu par ce même LG, avec un modèle doté d’une dalle 77″, en qualité Ultra HD 4K. Un modèle 88″ dédié toutefois uniquement aux professionnels, et qui ne se destine pas (pour le moment ?) à envahir vos salons.

Ceux qui viennent tout juste de céder à l’appel de la 4K peuvent donc profiter encore tranquillement de leur écran récemment déballé, la technologie 8K n’étant pas encore tout à fait prête à arriver chez nous. Evidemment, le CES de Las Vegas (qui démarre dans quelques jours) sera l’occasion pour les principaux constructeurs de dévoiler les nouveautés à venir en terme de TV, avec quelques géants attendus au tournant comme LG donc, mais aussi Sony, Samsung ou encore Panasonic.