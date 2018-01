CES 2018 : Uber dévoile son concept de taxi volant

Le prototype conçu en partenariat avec Bell Helicopter est encore loin d’être fonctionnel, mais les premiers tests devraient avoir lieu en 2020. On vous donne un aperçu du futur !

On est très loin du taxi utilisé par Korben Dallas (Bruce Willis) dans le 5e Elément. Pourtant, il s’agit du même concept : un véhicule volant. Bon d’accord, Uber va même plus loin en présentant son prototype au CES 2018, celui-ci est autonome ! C’est un prototype que vient de dévoiler l’entreprise en partenariat avec Bell Helicopter.

Uber impressionne avec un taxi volant au CES 2018

Celui-ci ne compte pas encore de rotors. Mais, tout le reste semble déjà être pensé. Un design futuriste : une sorte de boîte pleine de diodes avec des portes qui s’ouvrent en coulissant. Deux rangées de sièges et des panneaux de commande sur le tableau de bord. Puisqu’il ne semble pas être question de diriger l’engin, celles-ci sont sans doute surtout destinées au divertissement. Les quatre passagers auront accès à du streaming musical et vidéo, au GPS, Wifi ou encore aux réseaux sociaux. On ignore comment tout cela se lie aux casques de réalité virtuelle présents dans l’habitacle, mais il s’agissait sans doute d’une obligation… CES oblige !

Visite à 360° du taxi volant d’Uber et Bell Helicopter

Les visiteurs présents au CES 2018 n’auront bien sûr pas encore le droit à une visite en taxi volant, mais ils ont l’avantage de pouvoir visualiser l’intérieur. Si acheter un billet jusqu’à Las Vegas ne faisait pas partie de vos intentions, les images de cet article vous permettront d’avoir une bonne idée du projet. Photos et vidéos à 360° permettent en effet de s’y projeter.

Bien entendu, aussi intéressant que puisse être ce projet, le chemin à parcourir semble encore long, d’un point de vue technologique, mais aussi législatif. Les difficultés pour les usages des drones ou des voitures « classiques » autonomes, en sont le parfait révélateur. Les premiers essais sont prévus pour début 2020, l’appareil devrait s’élever de façon verticale comme un hélicoptère, mais se déplacer comme un avion avec des ailes. On en saura plus sans doute dans les prochains mois.