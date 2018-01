CES 2018 : Yuneec présente 3 nouveaux drones

Yuneec comme les autres fabricants de drones luttent constamment pour s’imposer face au géant DJI. Pour tenter de se faire une place sur ce marché en pleine explosion, l’entreprise a présenté trois nouveaux modèles à l’occasion du CES 2018. On fait le point rapidement…

Le fabricant de drones chinois Yuneec a profité du CES de Las Vegas pour faire grandir sa famille de drones et ainsi montrer plus de résistance face à son concurrent de toujours DJI. Ce n’est donc pas un, mais trois nouveaux produits qui prendront place dans son catalogue, à savoir les Typhoon H Plus, HD Racer et Firebird FPV. Trois nouveaux drones Yuneec qui s’attaqueront à un usage particulier chacun : filmer, faire la course et simuler.

Typhoon H Plus, pour les professionnels de l’image

Le premier modèle présenté par Yuneec à l’occasion du CES 2018 est le Typhoon H Plus. Les connaisseurs de la marque connaissent déjà son petit frère, le Typhoon H sorti en 2016. Dans les grandes lignes, il s’agit avant tout d’une amélioration de ce modèle destiné aux professionnels qui utilisent leur drone pour la capture de vidéos et de photographies.

D’un point de vue technique, cet appareil est 40% plus silencieux que son prédécesseur et maintient une stabilité optimale même si le vent atteint les 50 km/h. Il peut capturer de la vidéo en 4K jusqu’à 60 i/s, un capteur de 20 mégapixels et dispose de très bonnes performances en basse lumière. Doté d’un système de détection de collision, il se contrôle à partir d’un boîtier équipé d’un écran de 7 pouces (720p). Il arrivera dans le premier semestre de l’année pour un prix annoncé de 1.799 dollars.

Firebird FPV et HD Racer pour les drones de loisir

Le second modèle représente lui un certain saut dans l’inconnu pour Yuneec. Le Firebird FPV est en effet la première aile fixe de la marque chinoise. Ce modèle qui a des airs de Parrot Disco FPV s’annonce très séduisant sur le papier. L’entreprise mise vraiment sur un effet « première personne ». D’un point de vue technique, la marque promet 30 minutes d’autonomie, de grandes facilités de pilotage, un retour automatique à la base, le blocage de zones interdites…

Un ensemble qui donne vraiment envie même si son tarif est un peu élevé à notre goût. Il faudra en effet compter 699 dollars pour l’acquérir, lui aussi sortira dans le premier semestre de l’année.

Poids: 1200 g

Vitesse max : 83 km/h

Temps de vol: 30 minutes (3S 2800mAh LiPo)

Caméra : capteur de 13 MP, champs de 117° capable de filmer en 4K / 1080p / 720p, jusqu’à 500 m.

Avec le HD Racer, Yuneec s’attaque aussi aux drones de courses

Enfin, le HD Racer est lui le modèle le plus abordable de la sélection puisqu’il sera vendu à partir de 179 dollars en fin d’année. Il sera à ranger dans la catégorie des sportifs, avec son mini-format qui s’annonce particulièrement agile. Les hélices sont protégées pour limiter les dégâts en cas d’accident. Il propose par ailleurs deux modes. Une version 100 % manuel qui laissera libre cours à vos talents de pilote et un mode avec assistance pour les débutants. Du côté de l’image, vous ne serez pas déçus avec un signal de 1080 p à 60i/s.