En Chine, ce petit robot autonome fait des livraisons à domicile

En Chine, une entreprise teste la livraison à domicile par robot autonome. De la taille d’une petite machine à laver, de six roues et d’une puce GPS, ils pourrait bien vous livrer votre pack de bière à domicile à n’importe quelle heure de la journée.

Si vous passez dans les rues d’un quartier en périphérie de Pékin, il est possible que vous croisiez un cube jaune et noir de la taille d’une petite machine à laver se promener tranquillement sur le bord de la route.

Après la livraison par drone, la livraison par robot autonome

En fait, il s’agit d’un robot de livraison totalement autonome capable de transporter des marchandises quotidiennes telles que des boissons, des fruits, ou de la restauration rapide. Il est expérimentation dans le quartier résidentiel « Kafka » de la capitale chinoise. L’entreprise derrière sa conception pense que les robot sont l’avenir de la logistique en Chine, un pays ou un milliard de colis sont livrés chaque jour.

Pour fonctionner, le robot est (évidemment) équipé d’un système GPS, de quatre caméras, couplé à une batterie de radars et de lasers. Sa vitesse de déplacement est de 3 km/h, ce qui est assez lent, mais tend à s’améliorer à l’avenir. « Le point faible est qu’il ne peut pas livrer directement à la porte comme un humain« , a déclaré le client habitant dans un appartement qui n’est pas au rez-de-chaussée, « mais c’est encore très pratique. Le robot livre relativement vite. »

Le robot affiche 30 kg sur la balance et se déplace sur six roues. Sa vitesse maximale théorique est de 12 km/h. Reste aux ingénieurs d’améliorer le robot pour y parvenir dans la pratique.

Un défi de grande ampleur

La Chine est le pays de l’achat en ligne par excellence. Les chinois ont pour habitude de presque tout commander en ligne, directement via leur smartphone, et se faire livrer dans la foulée, que ce soit pour des produits high tech, des vêtements, ou du papier toilette.

Liu Zhiyong, fondateur et PDG de qui fabrique le robot, déclare « Actuellement, 100 millions de colis sont livrés chaque jour en Chine. Ce sera un milliard à l’avenir. Il n’y aura pas assez d’humains pour faire les livraisons. Nous avons besoin de plus en plus de robots pour combler ce manque de main-d’œuvre. Et pour réduire les coûts. »

Le robot répond à ce besoin en livrant consommateur à tout moment sur des petites distances. Dans le process d’une livraison à domicile, le dernier kilomètre avant la destination est généralement celui le plus cher pour une entreprise. Bien que les coûts du robot (achat, entretien, exploitation, etc.) soient pour l’heure très élevés, Zhen Robotics croit au potentiel de son produit en affirmant être capable de les réduire. Le PDG Liu indique également que le robot sera devrait bientôt équipé d’une technologie lui permettant d’utiliser les ascenseurs.

Source