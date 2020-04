267 millions de comptes Facebook étaient en vente pour 600 dollars sur le dark web

Alors que des chercheurs ont récemment découvert plus d’un demi-million de comptes Zoom à vendre sur des forums du dark web, c’est au tour de Facebook d’être visé. Il y a un mois, le chercheur en sécurité Bob Diachenko a découvert 267 millions de profils Facebook en vente sur les mêmes réseaux. Une fois de plus, les tarifs sont particulièrement attractifs.

Les données Facebook en vente sur le dark web ne comprenaient aucun mot de passe, mais les noms, les identifiants, les dates de naissances, les adresses email ou encore les numéros de téléphone des utilisateurs. La majorité des utilisateurs concernés sont américains, précise le chercheur.

Si ces informations peuvent sembler inutile de prime abord, elles apparaissent comme une petite mine d’or à toutes les personnes mal intentionnées qui souhaiteraient lancer une campagne de phishing ou de spear phishing contre les comptes en vente.

Bob Diachenkoa a contacté le fournisseur Internet afin que celui-ci mette le serveur hors ligne, mais un second serveur a été mis en ligne peu après —avec la mise en ligne 42 millions de comptes supplémentaires. Toutefois, il a vite été attaqué par un autre groupe qui a conseillé aux propriétaires de sécuriser ses données.

Pour le chercheur en sécurité, les pirates informatiques ont obtenu ces informations à l’aide de l’API Facebook, avant que ce dernier ne supprime celle-ci. Cependant, cette hypothèse n’est pas encore confirmée.

Cyble, la société en sécurité qui avait découvert la vente des comptes Zoom, a acheté les comptes Facebook en vente, indique BleepingComputer. Ils prévoient désormais de vérifier les informations de Diachenkoa et d’ajouter cette découverte à leur liste de failles.

Modifier ses paramètres Facebook et changer de mot de passe

La société conseille aux utilisateurs de paramétrer leur compte Facebook afin de rendre publique le moins d’informations possible. Pour ce faire, il faut vous rendre dans le menu du réseau social après vous être connecté, et cliquer sur « Paramètres et confidentialité » puis « Paramètres ». Dès lors, vous pouvez sélectionner « Confidentialité » et déterminer qui est en mesure d’accéder à vos informations (publication, liste d’amis, etc).

Les utilisateurs sont également invités à changer le mot de passe, surtout s’il est similaire sur d’autres services.