2K va relancer des jeux NFL… mais vous risquez d’être déçu

Le retour des jeux NFL chez 2K !

Si chaque année, les amateurs de football virtuel ont droit au désormais célèbre « classico » entre PES et FIFA, les férus de NFL, de F1 ou encore de rugby n’ont pas cette chance. Pourtant, il fut un temps ou EA avait un autre concurrent de choix (en dehors de Konami) en ce qui concerne les simulations sportives, à savoir un certain 2K Games.

En effet, les détenteurs de la regrettée Dreamcast se souviennent certainement des (excellents) jeux NBA 2K, mais aussi des NFL 2K, développés par Visual Concept. La bonne nouvelle du jour, c’est que 2K vient de confirmer la disponibilité, en 2021, d’un nouveau jeu officiel NFL.

Toutefois, il ne s’agira pas d’une simulation ici, mais plutôt de jeux très orientés « arcade« , sans doute un peu à la manière de NFL Blitz pour ceux qui s’en souviennent. « Nous sommes ravis d’être de retour avec la NFL dans le cadre d’un partenariat qui englobera plusieurs jeux vidéo centrés sur le plaisir, l’accessibilité et les expériences sociales » a déclaré le président de 2K, David Ismailer, dans un communiqué

Et Madden dans tout ça ?

Du côté de chez Electronic Arts, on explique : « EA Sports est l’éditeur exclusif des jeux de simulation de la NFL, et notre partenariat avec la NFL et la NFLPA reste inchangé. » De toute évidence, l’année prochaine, les amateurs de football américain pourront donc profiter d’une pure simulation, avec le prochain EA Madden, mais aussi d’un titre davantage orienté arcade, avec le nouveau titre signé 2K.

Reste à savoir maintenant quel studio sera chargé de développer cette nouvelle série de jeux NFL pour le compte de 2K, mais il faudra sans doute patienter encore de longs mois avant de découvrir un premier aperçu du jeu, le premier opus n’étant pas attendu avant 2021, sans doute sur la nouvelle génération de consoles.