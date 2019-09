La SEGA Dreamcast a 20 ans… Mais connaissez-vous les 20 jeux les plus vendus ?

SEGA Dreamcast… 20 ans déjà…

Lancée en novembre 1998 au Japon (et en octobre 1999 en Europe), la SEGA Dreamcast, qui succédait alors à la Saturn, fut la première console 128 bits du marché. Véritable ambassadrice de la sixième génération de consoles, elle sera rapidement concurrencée par la PS2 de Sony, la Xbox de Microsoft et la GameCube de Nintendo. Avec sa fonction de jeu en ligne, sa Visual Memory Unit révolutionnaire dotée d’un écran LCD et quelques licences fortes, SEGA avait tout pour reconquérir le cœur des joueurs.

Rapidement, malgré plusieurs baisses de prix et d’excellents titres, SEGA décide de stopper la commercialisation de la machine en 2001 aux Etats-Unis, en 2003 pour l’Europe et en 2004 pour le Japon. Un échec cuisant pour le géant nippon, si bien que SEGA n’a plus jamais proposé la moindre console de jeux vidéo après le fiasco Dreamcast… Au total, SEGA aurait écoulé un peu plus de 10 millions de Dreamcast dans le monde (dont 4,1 millions aux Etats-Unis)

Pour de nombreux joueurs (dont je fais partie), la SEGA Dreamcast reste une excellente machine de jeu, avec aujourd’hui encore des titres d’une richesse assez phénoménale, avec une réalisation parfois incroyable, et des titres comme Sonic Adventure, Soul Calibur, Crazy Taxi, Virtua Tennis, NBA 2K mais aussi Shenmue, Marvel vs Capcom 2 ou encore d’excellents shoot’em up, comme Ikaruga, Under Defeat, Border Down, Mars Matrix, Gigawing 2…

Il y a quelques mois, SEGA avait d’ailleurs lancé une collection de cartes microSD en hommage à certaines consoles d’antan, dont la Dreamcast.

Les 20 meilleures ventes de jeux Dreamcast

Selon l’analyste américain Mat Piscatella, du NPD Group, c’est Sonic Adventure qui se hisse au sommet du classement des jeux les plus vendus sur la console. Ce dernier est suivi de près par NFL 2K, mais aussi Crazy Taxi. Une DreamCast gâtée en (excellents) jeux de sport, puisque NFL 2K1, NBA 2K1 et NBA 2K prennent les places suivantes. Le top 10 est complété par Soul Calibur, Ready 2 Rumble Boxing, Shenmue et World Baseball 2K1.

En 11ème position, on retrouve Sonic Adventure 2, suivi par Virtua Tennis, Tony Hawk’s Pro Skater 2, Sega Bass Fishing, The House of the Dead 2, Resident Evil Code Veronica, NFL2K2, le premier Tony Hawk’s Pro Skater, NHL 2K et enfin Tomb Raider : la Révélation Finale.

Rappelons que les amoureux de SEGA pourront très prochainement retrouver en boutiques la toute nouvelle Mega Drive Mini, qui embarque une quarantaine de jeux emblématiques, avec une finition qui devrait être cette fois à la hauteur de la console 16 bits de notre enfance !