FIFA 20 au coeur de deux plaintes en France concernant le mode FUT…

FIFA 20 cible deux actions en justice en France

Pas forcément au top de sa forme, le dernier FIFA 20 signé Electronic Arts, est également au coeur de diverses plaintes en France, la faute au mode FUT. Des plaintes qui concernent le côté « addictif » de FUT, le côté aléatoire, mais aussi (et surtout) l’argent qui est en jeu.

Selon une enquête signée L’Equipe, certains joueurs reconnaissent avoir déboursés plusieurs dizaines de milliers d’euros en achats de packs… Du côté de chez EA, on a déjà statué sur les « probabilités » des packs dans FUT. « FIFA Ultimate Team affiche les probabilités des packs afin de vous présenter en détails ce que vous pouvez obtenir dans chaque pack que vous achetez » indique l’éditeur.

Le mode FUT… une drogue ?

Toutefois, selon l’avocat Victor Zagury : « Plus vous payez et plus vous avez une possibilité de tomber sur des joueurs cotés. L’achat de packs au contenu aléatoire ne constitue rien d’autre qu’un pari. » Pour les plaignants, le mode FUT repose sur une logique de casino, et c’est donc un jeu de hasard qui a été intégré à un jeu vidéo.

Rappelons que, durant l’année fiscale 2018-2019, les revenus liés aux divers modes Ultimate Team ont représenté un peu moins de 30% du chiffre d’affaires de 4,9 milliards de dollars. Depuis quelques années, EA est la cible de nombreuses plaintes concernant le côté « pay-to-win » de ses jeux. En fin d’année 2017, c’est Star Wars Battlefront 2 qui créait la polémique avec son système de loot boxes.

Depuis, de nombreux éditeurs n’hésitent pas à mettre en avant le fait que leur jeu ne dispose pas de la moindre micro-transaction. C’est le cas par exemple de Bethesda, avec le prochain DOOM Eternal. Du côté de chez EA également, on a récemment lancé Star Wars Jedi: Fallen Order, un jeu 100% solo, dépourvu de la moindre loot box. Un aspect qui avait été largement mis en avant par l’éditeur.