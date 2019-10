3 jeux fantômes spécial Halloween et cachés dans Google

Qu’avez-vous prévu de faire en ce 31 octobre 2019 ? Comme la tradition folklorique et païenne traditionnelle le perpétue, nous fêtons Halloween en ce jour. Une occasion de se déguiser pour les jeunes et les moins jeunes, mais également pour les acteurs du numériques. Snapchat propose en ce moment-même une carte entièrement revue, et de nombreux sites proposent un nouvel affichage plus sombre…

Chez Google, l’occasion est toujours bonne pour proposer une petite animation sur son service Doodle. A chaque fête d’Halloween, le moteur de recherche change son logo… mais pas que. Le géant du numérique a proposé à plusieurs reprises des jeux cachés spécial Halloween, et l’année 2019 n’en est pas épargnée. Pour vous divertir et vous mettre dans l’ambiance sombre de la fête des morts, voici trois jeux cachés dans Google sur le thème d’Halloween.

3 jeux spécial Halloween et cachés dans Google

Les deux premiers jeux que nous vous proposons datent déjà de plusieurs années. Mais grâce aux archives du service « Doodle » de Google, il est possible de retrouver les programmes, et continuer à y jouer.

Le premier est sorti en 2016, et figure certainement pour nous comme le plus réussi. « Magic Cat Academy » vous demandera d’avoir des réflexes et de l’adresse. En prenant la forme d’un chat sorcier, vous devrez jeter des sorts à des fantômes venant à votre rencontre. Pour ce faire, utilisez votre souris ou votre trackpad et dessinez les formes affichées au-dessus de chaque fantôme.

Si vous découvrez cet article entre amis, nous avons trouvé le programme qu’il vous faut. Il s’agit du seul jeu disponible en multijoueur, alors profitez-en. « Great Ghoul Duel » a pour concept de vous faire entrer dans la peau d’un fantôme aux aires de ninja. En équipe, vous devrez récupérer le plus de point en parcourant un espace disputé avec l’équipe adverse. Le but, dominer la zone. Pour y arriver : allez chercher les points dans les recoins de la zone, ou piquez ceux de vos adversaires.

En 2019, un sort ou un bonbon ?

Chaque année, Google ne propose pas forcément de jeux. Par exemple, en 2017, une simple vidéo d’animation avait été proposée. Mais pour cet Halloween 2019, le moteur de recherche vous donne à nouveau la main. Au programme, un sort ou un bonbon ?

Le nouveau jeu caché de Google propose de découvrir plusieurs portes d’une maison, où figurent différents animaux. Pour chacun d’eux, vous pourrez les animer en leur jetant un sort, ou en savoir plus sur eux en leur demandant un bonbon.

Rendez-vous en 2020, pour savoir quel jeu fantôme Google proposera. Stadia lui permettra-t-il de voir sortir un concept encore plus immersif ? On attend votre avis en commentaire.