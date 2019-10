C’est officiel, Google Stadia arrivera le 19 novembre 2019

Depuis quelques minutes, la conférence « Made By Google 2019 » est en cours et en direct sur la chaîne YouTube officielle de la firme. L’occasion de commencer sur les chapeaux de roues en annonçant la date de sortie officielle de Google Stadia qui arrivera comme prévu le mois prochain pour un lancement mondial.

Google Stadia : Le 19 novembre 2019

Première annonce officielle en mars 2019 lors de la GDC 2019 (Game Developer Conference) à San Francisco. Deuxième temps de communication juste avant l’E3 en juin pour présenter les premiers jeux, les deux offres (gratuite et payante) et la fenêtre de sortie. Une deuxième prise de parole qui va beaucoup moins convaincre que l’annonce de Stadia en mars. De même pour le Stadia

Connect de la Gamescom qui n’aura eu de grande utilité si ce n’est l’annonce de nouveaux jeux.

Lors de cette conférence Made By Google, la firme présentera en détail la manette et le procédé de création, mais aussi, et surtout la date de sortie officielle : Le mardi 19 novembre 2019. Il s’agira d’un lancement mondial et tous les joueurs qui auront précommandé la Founder’s Edition pourront donc fièrement afficher leur badge sur les serveurs de Google dès cette date-là.

Stadia : Les premiers jeux qui donnent envies ?

Confirmé il y a une dizaine de jours, Red Dead Redemption II arrivera dès le 19 novembre sur Google Stadia, deux petites semaines après sa sortie sur PC. Le dernier hit de Rockstar Games sera la grande star du line-up de lancement, et il sera accompagné d’une trentaine de titres comme :

Dragon Ball Xenoverse 2

DOOM Eternal

Wolfenstein: Youngblood

Destiny 2

Power Rangers: Battle For The Grid

Baldur’s Gate 3

Metro Exodus

Thumper

GRID

SAMURAI SHODOWN

Football Manager 2020

Get Packed

The Elder Scrolls Online

The Crew 2

The Division 2

Assassin’s Creed Odyssey

Ghost Recon Breakpoint

Trials Rising

NBA 2K

Borderlands 3

Farming Simulator 19

Mortal Kombat 11

Rage 2

FINAL FANTASY XV

Gylt

Tomb Raider Trilogy

Darksiders Genesis

Just Dance 2020

D’autres jeux sont d’ores et déjà prévus sur Google Stadia comme les jeux Ubsioft avec Watch Dogs Legion ou encore Gods & Monsters. Mais aussi le très attendu CyberPunk 2077 de CD Projekt Red.

La conférence Made By Google est actuellement en cours, nous actualiserons cet article si Google évoque de nouveau Stadia durant sa conférence.