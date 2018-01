40 % de probabilité pour un rachat de Netflix par Apple

Grâce aux réformes de Donald Trump, Apple pourrait rapatrier plus d’argent pour faire des acquisitions. Et pour deux analystes de Citi, il y a 40 % de probabilité que la firme de Cupertino rachète Netflix.

Et si Apple rachetait Netflix ? Apple ne cache plus vraiment son envie de faire partie du marché du streaming vidéo, et maintenant, il aurait la possibilité de racheter facilement Netflix.

C’est en tout cas ce qu’indiquent deux analystes de Citi, Jim Suva and Asiya Merchant. Après la récente réforme fiscale de Donald Trump, il y aurait 40 % de chances pour qu’Apple rachète le géant du streaming Netflix.

Selon Business Insider, Apple détient actuellement une réserve de cash de 252 milliards de dollars en dehors des Etats-Unis. Et grâce à la baisse de l’impôt sur les sociétés promulguée par Trump, et des mesures encourageant les sociétés américaines à rapatrier l’argent qu’elles conservent à l’étranger, Apple pourra en utiliser plus pour faire des acquisitions.

We are delivering HISTORIC TAX RELIEF for the American people!#TaxCutsandJobsAct pic.twitter.com/lLgATrCh5o — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2017

Et dans une note adressée aux clients, les deux analystes de Citi évoquent donc les cibles potentielles d’Apple. « Historiquement, Apple a évité de rapatrier du cash aux Etats-Unis pour éviter les taxations élevées. En tant que tel, la réforme fiscale peut permettre à Apple d’utiliser cet argent », expliquent-ils.