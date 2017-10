Les 5 bons plans immanquables du week-end 🔥

Un bracelet connecté, deux drones, trois smartphones : découvrez les meilleurs deals du week-end !

En ce moment Gearbest multiplie les promotions et a lancé de grosses ventes flash pour ce week-end. Il y en a pour tous les styles et tous les budgets, voici notre sélection.

#5 Xiaomi Mi Band 2

Plus besoin de dépenser plus de 100€ pour avoir un bracelet connecté. Le Mi Band 2 propose la plupart des fonctionnalités des géants du secteur avec le suivi d’activité, du sommeil et du rythme cardiaque au quotidien. Il permet également de recevoir des notifications d’appel et de SMS, et embarque un réveil vibrant. Il est proposé aujourd’hui à 15,30 € avec le code OctAllez7.

#4 Le DJI Spark

Le petit drone de DJI est le chouchou d’Eric cette année. Dans un si petit form-factor on retrouve toute l’intelligence de DJI, et la qualité d’image en 1080p est au rendez-vous. À 379,00 € avec le code OctAllez85 c’est tout simplement un immanquable si vous ne pouvez pas investir dans un Mavic Pro. Le pack combo est lui disponible à 535,00 € avec le code GBhotRC18.

#3 Le OnePlus 5

C’est l’une des stars de cette année. Le nouveau flagship de OnePlus rivalise avec les modèles haut de gamme avec un prix inférieur. Il est en promotion à 376,00 € avec le code OctAllez6. Le modèle 128 Go est quand à lui en promotion à 433,00 € avec le code GBOP5FR.

#2 Le Xiaomi Mi A1

Le nouveau smartphone sous Android One bénéficie d’une expérience Android Stock à prix mini. Le design est soigné et il suffira largement si vous avez une utilisation normale d’un smartphone. Il est proposé en vente flash à 189,00 € avec le code xiaomia1go.

#1 Le DJI Mavic Pro

C’est, pour beaucoup (dont moi), le meilleur rapport qualité sur le marché. Avec une belle autonomie (27 minutes), la possibilité de filmer en 4K et un format pliable, le Mavic Pro est le compagnon idéal pour faire vos images de vacances. Il est proposé en promotion ce weekend à 739,00 € avec le code HalloweenDJI. Le pack combo est quant à lui vendu à 934,00 € avec le code DJIM929.

Comme d’habitude avec Gearbest, nous vous conseillons de passer par la livraison French Line qui utilise Colissimo.