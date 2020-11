5 raisons d’acheter le Vivo Y70

Tout juste arrivé en France, Vivo figure pourtant parmi les grands noms de l’univers Tech. Cette marque chinoise se classe parmi les 5 plus grands constructeurs de smartphones dans le monde et s’est distinguée par le passé dans d’autres domaines comme l’audio.

Pour ses débuts dans l’Hexagone, la marque a largement mis en avant le X51 5G, son smartphone le plus haut de gamme équipé (pour la première fois au monde) d’un gimbal. Si ce modèle a pris toute la lumière, Vivo a lancé toute une gamme d’autres smartphones, plus abordables et couvrant l’entrée et le milieu de gamme.

Avec le Vivo Y70, le constructeur propose sans doute son modèle au meilleur rapport techno-prix. Proposé à seulement 279 euros, il dispose d’atouts qui en font une référence sur son segment. Voici donc 5 raisons de craquer pour le Vivo Y70.

Pour son écran

Vous ne pourrez pas rater le premier gros atout du Vivo Y70 : son écran. Vivo équipe son smartphone d’une dalle AMOLED de 6,44 pouces affichant les contenus en Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Il couvre 90,12% de la face avant ce qui en fait un excellent écran pour les amateurs de vidéos et de jeu sur mobile. Pour profiter d’un bon confort visuel, Vivo a logé la caméra frontale dans une petite encoche en forme de goutte d’eau.

Grâce à la technologie AMOLED, le Vivo Y70 affiche des noirs infinis, d’excellents contrastes et 16 millions de couleurs. Quant à la luminosité, elle atteint les 430 nits, de quoi garder une bonne lisibilité même dans des conditions de forte lumière. Il ne fait aucun doute que l’écran du Vivo Y70 est l’un de ses principaux points forts.

Pour ses performances

Un bel écran, c’est bien, mais si on peut tout faire dessus c’est mieux. Vivo équipe donc son Y70 du processeur Snapdragon 665, le milieu de gamme de chez Qualcomm, très répandu dans ce segment du marché.

Néanmoins, Vivo se montre généreux sur le reste de la fiche technique. La puce s’accompagne de 8 Go de RAM (contre 4 ou 6 chez la plupart des concurrents) et 128 Go de stockage. Surtout, le Vivo Y70 figure parmi les rares smartphones à pouvoir encore accueillir une carte microSD. Aussi, son stockage peut être étendu jusqu’à 1 To !

L’ensemble de ces composants font du Y70 un smartphone très performant qui répondra à 99% des besoins des utilisateurs.

Pour son interface proche d’Android Stock

Tous les smartphones lancés par Vivo cette année embarquent FunTouch OS, le logiciel développé par le constructeur. Le Y70 intègre la version 11 avec Android 10.

Avec FunTouch OS, Vivo a souhaité conserver une interface quasiment identique à Android pur. Ce choix présente deux avantages majeurs : les utilisateurs de smartphones Android ne perdent aucun repère et le suivi des mises à jour est plus simple et rapide.

FunTouch OS 11 se caractérise donc par une interface minimaliste, ergonomique et intuitive. Vivo souhaite se concentrer sur les essentiels et ne tombe pas dans le piège des fonctionnalités gadgets. Ainsi, le Vivo Y70 est livré avec les applications Google, une appli maison d’optimisation des ressources (iManager) et le shop Vivo. Basique, simple.

Pour son système de charge ultra-rapide

Décidément généreux, Vivo équipe son Y70 du même système de recharge que le X51 5G, son smartphone haut de gamme. Baptisée Flash Charge 2.0, cette technologie de recharge d’une puissance de 33 W permet au Y70 de retrouver toute son énergie en un temps record.

Ainsi, la batterie de 4100 mAh se recharge à 65% en à peine 30 minutes. Comptez à peine une heure pour une charge complète, qui permet plus d’une journée d’utilisation. Plus simplement, dites-vous qu’il faut le temps d’une douche pour que le Y70 soit paré pour la journée. Alors, ce n’est pas tentant ça ?

Pour son prix

Et oui ! On a beau dire, un smartphone peut être le plus séduisant du monde, s’il ne correspond pas à notre budget, difficile de franchir le pas. Avec le Y70, Vivo tente de rendre l’essentiel des technologies dernier cri à un prix très attractif.

Pari réussi puisque le Vivo Y70 est disponible pour seulement 279 euros. Il figure ainsi parmi les smartphones au meilleur rapport techno-prix du marché. Pour commander un Vivo Y70, c’est par ici :