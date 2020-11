5 raisons de craquer pour l’OPPO Reno4 Pro

Après l’excellente gamme Find X2 Series lancée en début d’année, OPPO revient avec trois nouveaux modèles pour les fêtes de fin d’année. Les Reno4 Pro, Reno4 et Reno 4Z ciblent un public plus jeune.

Fer-de-lance de cette nouvelle gamme, le Reno4 Pro compte se frotter aux références du marché pour un prix plus abordable. Proposé à partir de 799 euros, il dispose de nombreux arguments pour vous faire craquer. Voici donc 5 raisons de se laisser tenter par ce Reno4 Pro.

Pour son design premium

Au premier coup d’œil, difficile de ne pas fondre pour le Reno4 Pro. Les fans remarqueront sans doute un air de ressemblance avec son frère le Find X2 Neo, lui aussi très séduisant.

Le Reno4 Pro se distingue par sa robe exclusive OPPO Reno Glow en verre mat, qui présente plusieurs avantages. En plus d’être très doux en mains, le smartphone ne marque pas les traces de doigts et offre une meilleure résistance à l’usure.

La prise en main, justement, est l’un des gros points forts du Reno4 Pro. Grâce à des dimensions contenues (159,6 x 72,5 x 7,6 mm) et son poids plume (172 g seulement), le smartphone se manipule avec aisance et arbore sans doute le format idéal pour lier bonne prise en main et confort visuel.

Perfectionniste, OPPO a particulièrement soigné l’intégration du module photo. Les trois capteurs sont logés dans un rectangle vertical à l’aspect légèrement glossy renforçant l’allure premium du smartphone. Une réussite esthétique incontestable.

Pour son superbe écran

L’écran du Reno4 Pro participe grandement à son aspect résolument haut de gamme. OPPO opte pour une dalle de 6,5 pouces avec une incurvation 3D. Cela permet d’intégrer un écran plus grand dans un format fonctionnel. Afin d’apporter un meilleur confort visuel, le constructeur camoufle le capteur frontal dans un poinçon très discret positionné dans le coin supérieur gauche.

Outre son excellente intégration, l’écran du Reno4 Pro brille par sa qualité d’affichage. OPPO a choisi une dalle AMOLED Full HD+ compatible HDR 10+. La luminosité maximale atteint les 1100 nits, le taux de contraste les 5 000 000:1 et la fréquence d’échantillonnage les 180 Hz. Autant dire que vous allez en prendre plein la vue.

Pour ne rien gâcher, l’écran du Reno4 Pro hérite d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De quoi apporter plus de fluidité dans les animations, les transitions et les défilements. L’apport du 90 Hz se ressent particulièrement sur les réseaux sociaux, la navigation web ou la lecture de texte, soit les usages les plus répandus aujourd’hui.

Pour son interface ColorOS simple et intuitive

Un bon smartphone c’est aussi et surtout un bon logiciel. OPPO l’a bien compris et fournit son Reno4 Pro avec Android 10 et ColorOS 7.2. L’interface développée par OPPO se distingue avant tout par sa simplicité et sa légèreté.

La charte graphique repose sur de nombreux éléments en transparence, des animations et transitions fluides ainsi que des menus clairs et accessibles en un tour de main.

OPPO ne joue donc pas la carte de la surenchère : ColorOS 7.2 reprend les bases d’Android Stock complétées par quelques fonctionnalités facilitant l’utilisation au quotidien. On pense par exemple à Google Now accessible directement depuis la page d’accueil.

Pour son système de recharge ultra-rapide

En plus de son autonomie confortable, le Reno4 Pro jouit du savoir-faire d’OPPO en matière de recharge rapide. Le constructeur livre le smartphone avec un chargeur Super VOOC 2.0 de 65 W.

Cette technologie permet au Reno4 Pro de battre tous les records de charge. En 5 minutes, il est capable de se recharger jusqu’à 25%. En 15 minutes, il atteint les 50% et se recharge complètement en à peine plus d’une demi-heure. Du jamais vu.

Pour parvenir à ces résultats, OPPO a, entre autres, pensé différemment l’intégration de ses batteries. Le Reno4 Pro embarque en fait deux batteries de 2000 mAh qui se rechargent simultanément. Ainsi, il se recharge à vitesse grand V tout en assurant une longévité de ses batteries. Ingénieux.

Pour son très bon appareil photo

Plutôt que de multiplier les capteurs photo, OPPO mise sur un trio qu’il maîtrise très bien. Ainsi, le Reno4 Pro intègre :

un grand-angle : objectif de 26 mm (f/1,7) ; capteur Sony IMX 586 de 48 Mpx (1/2,00’’ ; photosite de 0,8 µm) ; PDAF, autofocus laser, stabilisation optique

: objectif de 26 mm (f/1,7) ; capteur Sony IMX 586 de 48 Mpx (1/2,00’’ ; photosite de 0,8 µm) ; PDAF, autofocus laser, stabilisation optique un ultra grand-angle (f/2,2) : champs de vision de 120° ; capteur de 12 Mpx (1/2,43’’ ; photosite de 1,4 µm) ; autofocus

(f/2,2) : champs de vision de 120° ; capteur de 12 Mpx (1/2,43’’ ; photosite de 1,4 µm) ; autofocus un téléobjectif de 52 mm (f/2,4) ; capteur de 13 Mpx (1/3,4’’ ; photosite de 1 µm) ; PDAF, zoom optique 2x

Ce trio de capteurs lui permet de se montrer polyvalent et, surtout, homogène. Que l’on shoote avec le grand-angle, l’ultra grand-angle ou le téléobjectif, le rendu des photos est cohérent.

Doué dans de bonnes conditions de lumière, le Reno4 Pro se montre également talentueux pour shooter des vidéos et apporte son lot de nouveautés. Le nouveau mode nuit vidéo par exemple, permet d’améliorer les prises de vue en basse lumière et le mode Cinéma offre, à la manière du mode expert en photo, des paramètres de réglage professionnels et un format 21 :9 idéal pour donner un aspect hollywoodien.

Les amateurs de selfies pourront quant à eux compter sur l’excellent capteur frontal de 32 mégapixels (ouverture de l’objectif f/2,4). Le mode autoportrait est lui aussi très réussi.

Vous l’aurez compris, ce Reno4 Pro a plus d’un tour dans son sac. Que vous souhaitiez changer de smartphone ou faire un joli cadeau à Noël, le Reno4 Pro saura satisfaire les utilisateurs en recherche d’un modèle complet, élégant et doué en photographie. Alors, prêts à craquer ?