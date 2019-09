Les 5 séries et films Netflix à découvrir ce week-end

À l’approche du week-end, Netflix accueille de nouveaux films et de nouvelles séries. Voici notre habituelle sélection, dans une liste non exhaustive, de contenus à découvrir sur la plateforme de streaming dès ce soir. Au programme, quelques séries ainsi que l’habituel film du dimanche soir.

Les séries et films à voir sur Netflix

La série animée Netflix : Désenchantée

Dévoilée en août 2018 sur Netflix, la série animée produite par Matt Groening -à l’origine des Simpson– a droit à sa deuxième partie. Pour rappel, la première racontait les aventures de Bean, une princesse plus penchée sur la bouteille que sur le fait que son père veuille la marier. Elle est accompagnée d’un elfe du nom d’Elfo puis rencontre son propre petit démon baptisé Luci.

Les deux saisons de Désenchantée comptent dix épisodes d’une vingtaine de minutes.

La série policière de Netflix : Criminal

Disponible sur Netflix depuis ce vendredi 20 septembre, la nouvelle série Criminal s’intéresse aux interrogatoires de police. L’on retrouve donc ces salles sombres, caméra au mur et miroir sans tain. La particularité de la série tient dans le fait qu’elle a été déclinée selon plusieurs pays européens : la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni.

Chacune des déclinaisons compte trois épisodes d’une quarantaine de minutes. Chaque épisode est consacré à un récit différent.

La série Netflix inspirée de faits réels : Unbelievable

Disponible sur Netflix depuis environ une semaine, la série inspirée de faits réels s’attarde sur le récit d’une adolescente qui porte plainte suite à un viol. Mais compte tenu du fait que personne ne croit son récit, elle finit par retirer sa plainte en se demandant si l’événement s’est réellement produit. De leur coté, deux enquêtrices tentent de démêler tous ces événements pour trouver la vérité.

La mini-série compte huit épisodes d’une cinquantaine de minutes.

Le documentaire Netflix : Le cerveau, en bref

Comme l’indique son titre, le documentaire de Netflix s’intéresse à ce qu’il passe à l’intérieur de votre cerveau, lorsque vous rêvez ou que vous êtes victimes de troubles de l’anxiété par exemple. La série est racontée par l’actrice américaine Emma Stone.

Disponible depuis peu, la mini-série documentaire Le cerveau, en bref se compose de cinq épisodes d’une vingtaine de minutes.

Le film du dimanche soir : Dirty Dancing

Le film d’amour culte fait finalement son arrivée sur Netflix, c’est donc l’occasion de redécouvrir l’histoire et la rencontre entre Bébé et Johnny Castel, un professeur de danse qui s’adonne au dirty dancing, une danse bien particulière pour l’époque. Sortie en 1987, le film a su se faire une place parmi les classiques du cinéma. On ne laisse pas Bébé dans un coin.