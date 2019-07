Les 5 séries et films à découvrir sur Netflix ce week-end

Comme chaque vendredi, voici notre sélection de contenus à découvrir sur Netflix ce week-end. Après Stranger Things et La Casa de Papel, c’est au tour de la série très attendue Orange is The New Black de faire son arrivée sur la plateforme de streaming pour une dernière saison. Voici la liste complète de nos idées de séries, films et documentaires à voir dès ce soir.

5 films, séries et documentaires à voir sur Netflix

L’ultime saison : Orange is The New Black

La septième et dernière saison d’Orange is The New Black est disponible sur Netflix depuis ce jour. Après avoir été lancée en 2013, la série originale de la plateforme de streaming se terminera donc au terme de 13 épisodes d’une soixantaine de minutes. Pour rappel, celle-ci met en lumière la vie de Piper, une jeune femme qui a transporté une valise d’argent issue du trafic de drogue pour sa maîtresse Alex. Elle doit alors faire le maximum pour s’adapter à la vie à la prison de Litchfield.

La série canadienne : Workin’ Moms

Initialement diffusée sur la chaîne CBC Télévision, la série canadienne Workin’ Moms a fait son arrivée sur Netflix quelques années après sa sortie. La série raconte comment des amies décident de se remettre au travail après la naissance de leur enfant et les difficultés qu’elles rencontrent.

La saison 2 débarque sur la plateforme de streaming, là où la saison 3 est initialement sortie en février 2019. Workin’ Moms a été renouvelée pour une quatrième saison. La saison 2 comptabilise 13 épisodes d’une vingtaine de minutes.

La série feel good : Queer Eye

Queer Eye fait son retour sur Netflix pour une quatrième saison. L’occasion de retrouver les cinq experts américains chargés d’aller aider des particuliers à devenir la meilleure version d’eux même. Outre l’aspect relooking, il s’agit bien là d’aider les personnes nominées à reprendre confiance en elles.

La quatrième saison comprend huit épisodes d’une quarantaine de minutes.

Le documentaire sur Facebook : The Great Hack : l’affaire Cambridge Analytica

Disponible sur Netflix depuis peu, le documentaire retrace l’historique d’un des plus gros scandales de Facebook depuis sa création : l’affaire Cambridge Analytica. La question du rôle joué par le réseau social lors des élections américaines est également abordée, au même titre que la fuite des données personnelles de 87 millions d’utilisateurs de la plateforme imaginée par Zuckerberg.

Le film (à suspense) du dimanche soir : Kidnapping Stella

Le film allemand à suspens raconte le récit de Stella, une jeune femme kidnappée par deux ravisseurs en pleine rue. Alors que ceux-ci espèrent tirer une rançon de leur acte, celle-ci fera tout pour que leur plan n’aboutisse pas.