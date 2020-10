500 dollars, le prix pour écouter la radio sur les nouvelles Tesla ?

Tesla n’est pas du genre à multiplier les options de personnalisation et les équipements dans ses voitures. Mais la marque n’a jamais vraiment été connue pour rester stable dans ses prix. Avec des mises à jour permanentes du logiciel et les avancées technologiques de Tesla, de nombreuses nouveautés ont fini par être intégrées de série dans les véhicules après avoir été en option.

Malheureusement, l’inverse est aussi valable. Les nouveaux clients en paieront – littéralement – les frais d’ici quelques jours. En début d’année, les différentes nouveautés ajoutées à l’écran d’infodivertissement avait conduit Tesla à laisser de côté la radio analogique (celle qui capte les fréquences AM et FM classiques), pour pouvoir éviter au logiciel de saturer. La radio était disponible, mais qu’en version numérique, autrement dit via le réseau mobile.

Maintenant, Tesla est revenue sur cette décision et propose à nouveau la radio analogique sur ses Model S et Model X. En revanche, une contrepartie financière sera demandée : l’équipement devient une option. Son prix a fait parler de lui : 500 $. C’est un lecteur d’Electrek qui a repéré cette information en premier. Le retour de la radio analogique est prévu par Tesla au quatrième trimestre 2020.

Les modèles et générations concernées

Propriétaire d’une Tesla produite cette année et comportant le nouveau système d’infodivertissement développé sur les Model S et Model X, vous serez donc concerné. En l’échange de 500 $, Tesla proposera une mise à jour du logiciel. La marque indique : « l’achat et l’installation de la mise à niveau radio seront disponibles pour les véhicules ayant déjà fait l’objet d’une mise à niveau d’infodivertissement ».

Cela dit, l’option sera aussi valable pour les clients qui choisiront de mettre à jour le MCU vers la nouvelle version (MCU1 vers MCU2). Mais l’option est déjà bien connue des clients, depuis sa disponibilité en avril dernier et sa facturation de 2500 dollars. Sur son site internet, parmi les nouveautés apportées, Tesla précisait déjà : « Vous n’aurez plus accès à la radio AM, FM ou Sirius XM. Le système d’infodivertissement amélioré n’est pas compatible avec le tuner radio d’origine fourni avec votre véhicule. Vous aurez toujours accès à la radio Internet et à la diffusion de musique, y compris la diffusion via Bluetooth ».