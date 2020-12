5G : Free prend son temps, mais annonce une couverture largement supérieure à celle de ses concurrents

En cette fin d’année 2020, les opérateurs ont (presque) tous lancé leurs offres 5G. Presque, puisque Free est désormais le dernier opérateur français à ne pas avoir proposé de forfaits mobiles incluant la 5G à ses belles offres. Alors que Free se permet de plaisanter sur Twitter à propos de la 5G, ce « retard » pourrait être justifié par le déploiement d’une couverture 5G largement supérieure à celle de ses trois concurrents.

Une stratégie payante pour Free ?

Le fait d’être le dernier à ne pas avoir lancé de forfaits 5G n’est en aucun cas déstabilisant pour Free. L’opérateur français profite de la situation pour mettre en place une stratégie qui consiste à créer un sentiment d’attente et d’impatience. Il faut dire qu’avec Free on n’est jamais à l’abri de découvrir une offre déroutante par rapport à celles déjà proposées par la concurrence. Pour les plus impatients, rassurez-vous, Thomas Reynaud le PDG d’Iliad a affirmé que Free dévoilerait ses forfaits mobiles 5G d’ici la fin de l’année 2020. Il ne reste donc plus que quelques jours à patienter.

D’ailleurs la patience peut dans ce cas précis être bénéfique, puisque nous le savons, Free dispose du réseau 5G le plus important de l’Hexagone avec 12 143 antennes disponibles contre moins de 6000 pour les trois autres concurrents. Free n’est en aucun cas un privilégié, l’opérateur a tout simplement fait un choix judicieux en utilisant la bande 700 MHz ouverte depuis 2015 lors du déploiement de la 4G. Le débit proposé par Free sera donc plus accessible, mais certainement bien plus faible.

Du côté de la concurrence, cette décision n’est pas très bien perçue. Orange n’a pas hésité à attaquer directement Free en expliquant que Xavier Niel et ses équipes allaient proposer de la « fausse 5G » à leurs abonnés, au prix d’un forfait 5G. Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce de Free afin de pouvoir enfin vérifier la qualité du réseau proposé.