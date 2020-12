SFR présente ses nouveaux forfaits mobiles 5G

Services de SVOD, Cloud Gaming, la consommation des contenus en ligne est aujourd’hui au centre de nos utilisations. Avec une qualité qui s’améliore de jour en jour, et des usages de plus en plus mobiles, l’arrivée de la 5G est une évidence.

SFR a été un précurseur dans l’installation du réseau 5G, après avoir réussi ses premiers tests en 2018. En ce mois de décembre 2020, ce sont 120 villes françaises qui ont accès à ce réseau ultra rapide. SFR étant présent sur des antennes 3,5GHz, le débit peut monter jusqu’à 1 Gb/s.

Les usages en mobilité vont donc être améliorés, avec par exemple, la possibilité de télécharger des films de 5Go en 2 minutes seulement. Pour les gamers, les plateformes comme xCloud ou Stadia demande un gros débit et une latence réduite. La 5G va permettre de profiter au maximum de ces services.

Les forfaits 5G SFR

Pour ce lancement de la 5G chez SFR, l’opérateur a fait simple en proposant 3 forfaits distincts. Tous comprennent les appels, SMS et MMS en illimités. C’est sur le volume de données que les forfaits sont différents.

Le premier propose 80 Go de données en France, mais également 80 Go depuis l’Europe et les DOM. Il est proposé à 25€ par mois pendant les douze premiers mois, puis 40€ par mois ensuite. L’engagement est de un an, et si vous êtes client Box SFR, le tarif est plus abordable, à 15€ par mois la première année, puis 30€ par mois.

Le second forfait 5G SFR propose lui 100 Go de données en France, et 100 Go depuis l’Europe et les DOM. Il est proposé en ce moment à 35€ par mois la première année, puis 50€ par mois. L’engagement est aussi de un an, et le tarif pour les clients box est de 25€ par mois la première année, puis 40€ par mois.

Le troisième forfait 5G de SFR propose 150 Go de données depuis la France, mais également les appels et SMS illimités vers l’étranger. Depuis l’Europe et les DOM, vous avez droit à 100 Go de données, idéal pour les voyageurs. Ce forfait 150 Go 5G est proposé à 50€ par mois la première année, puis 65€ par mois. Les clients box profite d’une réduction faisant passer le forfait à 35€ par mois la première année, puis 50€ par mois.

Le dernier forfait 5G de SFR est pour les fans de données. Il propose tout simplement de l’illimité en France pour 80€ par mois la première année, puis 95€ par mois. Depuis l’Europe et les DOM, vous avez droit à 100 Go de données, et les appels et SMS vers l’étranger sont illimités. C’est le forfait le plus haut de gamme chez SFR.

Voir tous les forfaits 5G SFR

Quels smartphones 5G choisir

Point intéressant d’un forfait avec engagement, le prix d’achat d’un téléphone haut de gamme est bien plus intéressant qu’un modèle nu. Sur l’iPhone 12 Pro Max 512 Go par exemple, il est proposé avec le forfait 5G 100 Go à 549€ + 8€ par mois pendant 24 mois. Son prix nu est quant à lui fixer à 1 579€.

D’autres flagship concurrents comme le Samsung Galaxy S20+ ou le Xiaomi Mi 10T Pro profitent des mêmes mécaniques. Tous ces modèles sont compatibles avec la 5G, et vous pouvez exploiter leur plein potentiel. Sur les iPhone 12, une mise à jour arrive dans les prochains jours pour activer le forfait 5G chez SFR.

Et si vous vous posiez la question, en cas d’absence de réseau 5G là où vous vous trouvez, le réseau bascule automatiquement en 4G+ chez SFR.