5G : Lenovo premier à sortir un smartphone avec le Snapdragon 855 ?

C’est une annonce très surprenante qui aurait été faite sur le réseau social chinois Weibo par Chang Cheng, le vice-président de Lenovo. L’entreprise compte être la première au monde à sortir un appareil 5G. Mieux encore, il serait équipé du SoC Snapdragon 855. Ce dernier, gravé en 7nm n’est pas encore officiellement disponible. Sa production de masse aurait été lancée en juin 2018 selon certains rumeurs.

Une promesse surprenante de Lenovo concernant la 5G

Le problème, c’est que Lenovo compte de sérieux concurrents en ce qui concerne la 5G. On peut notamment penser à Samsung qui devrait probablement sortir son Galaxy S10 dans cette catégorie ou bien Huawei qui vise clairement l’été 2019. Bref, de sérieux concurrents, sans doute un peu trop pour Lenovo. Côté processeurs, la course perd en intérêt avec notamment le développement des concurrents Exynos et Kirin.

Le problème pour le constructeur chinois, c’est surtout qu’il souffre désormais d’un flagrant manque de crédibilité. Le symbole de ce problème, c’est le Z5. Annoncé comme 100% borderless et sans encoche, il s’est finalement révélé particulièrement décevant, copie conforme ou presque du dernier iPhone. Autant dire que Lenovo va avoir du mal à bluffer encore son monde.

Surtout que l’on peine à voir l’intérêt concret de courir pour sortir un smartphone compatible 5G. Aux États-Unis, les réseaux commerciaux arriveront au second semestre de l’an prochain. Pour la France, il faudra même attendre 2020…

Les seuls modèles qui pourraient vraiment avoir une carte à jouer sont le très haut de gamme puisque les consommateurs hésitent plus facilement à changer régulièrement leur smartphone. Un investissement qui contient une promesse pour le futur aurait de quoi attirer l’attention.

Quoi qu’il en soit, le premier modèle qui sortira devra sans doute aussi partiellement payer les pots cassés de cette innovation. Une situation identique pour les smartphones pliables qui sont au cœur d’une course entre les constructeurs pour être le premier à sortir cette innovation technologique.