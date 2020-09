8BitDo Arcade Stick : une manette arcade pour la Nintendo Switch (aux faux airs de NES Advantage)

Bien qu’elle ne soit pas aussi fournie en jeux de VS Fighting que l’illustre Neo Geo, la Nintendo Switch aura bientôt droit à un stick arcade digne de ce nom, mis au point par 8BitDo. Evidemment, ce genre de périphériques n’est pas dédié uniquement à la pratique des jeux de combat, et tous ceux qui apprécient jouer « façon arcade » seront évidemment ravis de l’arrivée en boutiques de ce 8BitDo Arcade Stick.

Un arcade stick façon NES Advantage chez 8BitDo

Un stick arcade filaire, à relier directement en USB, mais que l’on pourra également connecter en Bluetooth, ainsi qu’avec le dongle USB 8BitDo (en 2,4 Ghz). A bord, on retrouve une batterie de 1000 mAh, et si cet Arcade Stick est en mesure de se connecter à une Nintendo Switch, il pourra aussi être relié à un ordinateur sous Windows, Linux, MacOS ou même Android. Voilà qui devrait intéresser plus d’un joueur donc.

Côté look, le nouveau modèle mis au point par 8BitDo semble être un descendant direct de la célèbre manette NES Advantage lancée à la fin des années 80, le stick arcade proposé à l’époque sur la console 8 bits de Nintendo. Un stick qui affiche un peu plus de 2 kg sur la balance, et qui pourra tout à fait être reconfiguré par les nombreux experts en la matière.

Deux touches (P1 et P2) pourront également être reconfigurées pour placer par exemple un enchaînement, sur une seule touche, sans oublier la possibilité de mapper les différentes touches et gérer plusieurs profils. 8BitDo précise que le stick pourra lui aussi être remplacé très aisément en cas de besoin.

Prix et disponibilité

Ce 8BitDo Arcade Stick est d’ores et déjà disponible en précommande (sur Amazon notamment), au prix de 89,99 dollars. Les premières livraisons auront lieu à compter du 20 octobre prochain.