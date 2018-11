8Bitdo Gbros : pour relier (sans fil) la manette GameCube à la Nintendo Switch

Un accessoire taillé pour Super Smash Bros Ultimate

Dans un petit mois maintenant, les joueurs Nintendo Switch vont pouvoir s’essayer chez eux (ou ailleurs) au tout nouveau Super Smash Bros Ultimate, dernier opus en date de la saga initiée sur Nintendo 64. Un opus qui permettra de profiter de diverses options en terme de jouabilité, le jeu prenant en compte les joy-con, le Pro Controller, mais aussi de nouvelles manettes GameCube, qui sont de retour en boutiques.

Une manette GameCube toujours aussi prisée lorsqu’il s’agit de Super Smash Bros, et l’accessoiriste 8Bitdo profitera de l’occasion pour lancer son nouvel accessoire Gbros. Il s’agit ici d’un petit dongle, à relier sans le moindre fil à la Nintendo Switch, et sur lequel on viendra brancher la manette Nintendo GameCube, qui sera alors parfaitement reconnue par le Switch. Pratique.

Le concepteur indique que son adaptateur permet également de relier les manettes NES, Super Nintendo et Wii Classic. Toutefois, il est bon de préciser qu’il ne s’agit pas là des manettes originales de l’époque, mais bien des rééditions « Classic », soit les manettes dotées de la connectique Wii. Le Gbros est ainsi compatible avec les anciennes manettes GameCube, et avec les manettes Wii Classic.

A noter qu’en plus de sa compatibilité Nintendo Switch, l’adaptateur est également compatible avec Windows 7 et les versions supérieures. Il suffit donc de brancher une manette compatible sur le Gbros, pour que cette dernière soit aussitôt reconnue comme une manette Bluetooth.

Ce nouvel accessoire Gbros signé 8Bitdo sera disponible à compter du 7 décembre prochain, avec un prix de vente calé à 20 dollars. Côté look, il reprendra le coloris violet si caractéristique de la Nintendo GameCube, pour le plus grand plaisir des fans.