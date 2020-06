À 20 ans, ce millionnaire conçoit un exosquelette inspiré par Spider Man pour un garçon qui souffre d’hypermobilité

Erik Finman est connu pour être le plus jeune millionnaire en Bitcoin au monde. En effet, en 2011 alors qu’il n’avait que 12 ans il a investi 1000 dollars dans cette cryptomonnaie ce qui lui a rapporté environ 100 Bitcoins. Grâce à cet investissement, Erik Finman a notamment pu financer sa propre entreprise qui lui a permis d’investir encore plus dans le Bitcoin. En 2017, lorsque le prix du bitcoin a explosé, la fortune de Finman s’élève à plus de 3 millions de dollars alors qu’il n’avait que 18 ans.

Aujourd’hui, Erik Finman a décidé d’utiliser son argent pour la bonne cause et a donc créé une entreprise spécialisée dans les prothèses en s’inspirant du Docteur Octopus dans Spider Man. L’entrepreneur a posté une vidéo sur YouTube dans laquelle on peut voir une reconstitution en situation réelle des bras mécaniques utilisés par le super-méchant Docteur Octopus dans les bandes dessinées et les films de Spider-Man. Les équipes de Finman ont utilisé l’impression 3D pour créer ces impressionnantes prothèses. Cet exosquelette a été conçu pour Aristou Meehan âgé de 11 ans, qui est le fils d’un des mentors d’Erik Finman.

Les ingénieurs qui ont permis l’existence d’une telle innovation expliquent que ce système était créé pour que Meehan puisse simplement contrôler les quatre membres artificiels à l’aide du majeur de chaque main. Pour le moment, il ne s’agit que d’un prototype consacré à Meehan, toutefois, Erik Finman voit plus loin et espère un jour rendre cette invention disponible à un plus grand nombre de personnes. Grâce à cela, les équipes d’Erik Finman sont parvenues à exaucer le rêve de ce jeune garçon, mais également à prouver que la science-fiction n’est parfois pas si loin de la réalité.

Concernant l’actualité d’Erik Finman, le jeune millionnaire déborde de projets. Il a récemment lancé une nouvelle application d’investissement Bitcoin appelée CoinBits.