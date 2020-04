À 88 ans elle a passée 4.300 heures sur le jeu Animal Crossing et Nintendo l’intègre dans Animal Crossing New Horizons

C’est la petite information du dimanche qui fait plaisir et qui fait beaucoup de bien (surtout en ce moment). La belle histoire de Audrey, une grand-mère de 88 ans qui cumule plus de 4300 heures de jeux sur Animal Crossing New Leaf (sorti en 2012 sur Nintendo 3DS). Cette grand-mère fan du jeu de Nintendo a été mise en avant par son petit fils l’année dernière et elle apparaît désormais dans le dernier opus Animal Crossing New Horizons disponible depuis le 20 mars dernier en exclusivité sur Nintendo Switch. La grand-mère a d’ailleurs reçu en cadeau de la part des abonnés de son petit fils, une console collector Animal Crossing New Horizons !

Audrey, 88 ans et grande gameuse !

En janvier 2019, lorsque la vidéo fut postée sur YouTube par son petit fils Paul, la grand-mère avait 87 ans et quelque 3500 heures de jeux sur Animal Crossing New Leaf (sorti en 2012 sur Nintendo 3DS). La grand-mère a rajouté près de 700 heures de jeux en un an totalisant ainsi 4300 heures de jeux. Dans cette vidéo ci-dessous, Audrey présentait son village qui était tout simplement incroyable. La vidéo est vite devenue virale cumulant plus de 11 millions de vues au compteur. L’occasion également de présenter son alter ego dans le jeu qu’elle avait nommé « Audie ».

Nintendo Switch Animal Crossing au meilleur prix Prix de base : 379 € FNAC -5% 360 € Consultez l'offre

Quand Audie rencontre Audie

Un an plus tard, Paul est de retour chez sa grand-mère pour une deuxième vidéo, mais cette fois, c’est une vidéo unboxing. Car oui, le jeune vidéaste à ouvert une cagnotte auprès de sa communauté pour offrir la Switch édition Animal Crossing à sa grand-mère. Au cours d’une nouvelle vidéo de 33 minutes, la grand-mère déballe avec émotion la console tout en répondant à quelques questions des abonnés de son petit fils. On peut y découvrir Audrey qui fait ses premiers pas sur Animal Crossing New Horizons et qui va créer son nouveau personnage.

Hélas, nous n’avons pas la réaction en vidéo, mais la grand-mère a dû être surprise de découvrir au début de l’aventure qu’un nouveau personnage rejoint notre île et que ce personnage porte le nom de … Audie !

Bien que Nintendo n’ait pas officialisé l’information, il y a de grandes chances pour que ce personnage soit un easter egg pour rendre hommage à la sympathique joueuse de 88 ans et qui risque de passer d’innombrables heures sur sa nouvelle version d’Animal Crossing sur Switch !