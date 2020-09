À 94 ans cet homme obtient 1 million d’abonnés sur Instagram en moins de 5h

Sir David Attenborough est un naturaliste britannique âgé de 94 ans. Il n’y a pas d’âge pour faire ses débuts sur Instagram, Sir David Attenborough l’a prouvé. Cet émérite scientifique a choisi d’utiliser cette plateforme pour publier une vidéo IGTV concernant ses inquiétudes quant à la situation écologique dans laquelle nous nous trouvons, et notamment le réchauffement climatique. Cette vidéo retrace les plusieurs voyages effectués par le vieil homme, mais surtout les nombreux constats. À travers cette vidéo, Sir David Attenborough fait passer un message d’alerte et paradoxalement d’espoir.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le message a bien été reçu. Publiée il y a un peu plus de 24h, la vidéo compte plus de 10 millions de vues et presque 40 000 commentaires. Et ce n’est pas tout, en voulant faire passer son message sur Instagram, Sir David Attenborough a malgré lui battu un record. Il détient le record du compte Instagram ayant atteint le million d’abonnés le plus rapidement. En 4 heures et 44 minutes, Sir David Attenborough a passé la barre du million d’abonnés. De nombreux influenceurs doivent l’envier ce matin. À l’heure où ces lignes sont rédigées, il compte 2,7 millions d’abonnés, 0 abonnement, et une seule publication. Un ratio en or.

Netflix se frotte les mains.

Collin Butfield et Johnnie Hughes ont travaillé avec Sir David Attenborough pour la réalisation du documentaire « A Life On Our Planet », à venir très prochainement sur Netflix. Collin Butfield et Johnnie Hughes ont déclaré : « Les médias sociaux ne sont pas l’habitat habituel de David, donc bien qu’il ait enregistré des messages uniquement pour Instagram, comme celui de ce post, nous aidons à gérer ce compte ».

De son côté, Sir David Attenborough explique presque naïvement : « Je suis apparu à la radio et à la télévision au cours des 60 dernières années, mais c’est ma première fois sur Instagram ». Si l’homme de 94 ans a complètement conscience de la gravité de la situation, et des difficultés que traverse notre monde. Il semblerait que ce record ne l’ait pas impacté plus que cela. Il vient de publier une nouvelle vidéo à l’instant.