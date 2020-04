À cause du COVID-19, Google recrute moins et réduit son budget marketing

La crise du COVID-19 a un impact sur l’économie mondiale. Si certains secteurs comme l’aérien, le tourisme ou l’événementiel sont les plus touchés, cette crise a également un impact sur les sociétés comme Google. Preuve en est, la firme de Mountain View a décidé de réduire le nombre de recrutements, et de revoir son budget pour le reste de l’année.

Il y a une dizaine de jour, le site CNBC relayait une note qui aurait été envoyée par Sundar Pichai, le patron de Google et d’Alphabet, aux employés : « Nous pensons que le moment est venu de ralentir considérablement le rythme de recrutement, tout en maintenant l’élan dans un petit nombre de domaines stratégiques où les utilisateurs et les entreprises comptent sur Google pour un soutien continu, et où notre croissance est essentielle à leur succès. »

En ce qui concerne le budget, voici ce qu’indiquerait cette note : « Au-delà de l’embauche, nous continuons d’investir, mais nous recalibrerons l’orientation et le rythme de nos investissements dans des domaines tels que les centres de données et les machines, et le marketing et les voyages non essentiels à l’entreprise. »

Google joue la carte de la prudence ?

Et dans un article plus récent, CNBC publie de nouvelles informations sur la situation de Google. En substance, le média américain a partagé un message qui aurait été envoyé par un directeur de la firme de Mountain View à des employés qui suggèrent que Google a décidé de réduire le budget marketing de 50 %, et de geler les recrutements.

Interrogé par le site, un représentant de Google a indiqué qu’effectivement, certains domaines peuvent voir leurs budgets réduits de moitié. En revanche, la firme ne ferait pas un gel généralisé des recrutements. Google assure également qu’il continue d’avoir un budget marketing important, en particulier dans les publicités en ligne.

Nous savons qu’en 2019, Google a dépensé 18,46 milliards de dollars pour la vente et le marketing. Et avant cette pandémie, l’entreprise avait prévu d’augmenter son budget alloué au marketing pour 2020.