A défaut de PS5, Sony a présenté sa Vision S au CES 2020… une voiture électrique de 536 ch !

Une voiture électrique signée Sony au CES 2020

Alors que certains ont encore du mal à se remettre de la non-présentation de la PlayStation 5, le CES 2020 a été l’occasion pour Sony d’officialiser un tout nouveau produit totalement inattendu. En effet, à défaut de dévoiler sa PS5, le géant nippon a officialisé… une voiture électrique !

Evidemment, il s’agit ici d’un prototype, baptisé Sony Vision-S, visant essentiellement à mettre en avant les technologies maison. La Vision-S dispose ainsi de plus de 30 capteurs au total, disposés à l’intérieur du bolide, mais aussi à l’extérieur, la plupart étant dédiés à la sécurité. On y retrouve aussi divers écrans, sans oublier une installation audio 360°, bref, tout le savoir-faire de Sony.

Une puissance de 536 ch !

Bien qu’il s’agisse d’un prototype, la Vision-S n’a pas vocation à être une simple vitrine technologique, et il s’agit bel et bien d’une « vraie » voiture électrique. Cette dernière dispose d’une double motorisation électrique de 400 kW, soit un peu plus de 530 ch. De quoi s’affranchir du 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, et profiter d’un système à transmission intégrale.

Une Sony Vision-S conçue via une nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques de chez Magna Steyr, qui pourrait tout à fait servir à l’élaboration de futurs modèles. A l’instar d’une Tesla (ou d’une PS4), la Sony Vision-S dispose d’un système de mise à jour en OTA.

Le véhicule mis au point par Sony a été conçu en collaboration avec quelques grands noms de l’automobile et du secteur high-tech, à savoir Nvidia, Qualcomm, Continental ou encore Bosch. A défaut d’être disponible dans la vraie vie, on peut imaginer que cette Sony Vision-S sera peut-être pilotable un jour dans Gran Turismo, même si Sony n’a pas fait la moindre annonce à ce sujet.