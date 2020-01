Sony dévoile le logo officiel de la PS5 et les chiffres incroyables de la PS4 au CES 2020

Alors que PlayStation n’avait absolument pas communiqué sur le CES 2020, de nombreuses rumeurs parlaient d’une présence de la PS5 à cet événement, faisant monter une grande excitation autour de cet événement high-tech chez la communauté des gamers. Cette nuit, à 2h du matin, Sony a pris l’antenne pour une petite heure de conférence, et dès les dix premières minutes, le logo PlayStation est apparu. Cependant, grande déception pour ceux qui commençaient déjà à rêver, la seule annonce inédite de cette nuit, sera l’officialisation du logo de la prochaine PS5.

Le logo officiel de la PS5

Un logo blanc, sur fond noir, comme le fut le logo de la PS4 en son temps en février 2013 lors du PlayStation Meeting pour y dévoiler justement les premières informations de la next-gen d’époque. Cette fois, Sony n’attendra pas un événement dédié pour officialiser son logo. Une police d’écriture très proche du logo PS4. Un logo qui semble déjà connu de tous, une version similaire fut utilisée sur des sites, YouTube, et autres plateformes pour illustrer des articles et vidéos sur la prochaine console. C’est à se demander s’il s’agit du logo officiel. Ce dernier fut dévoilé en début de conférence, alors que Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment était sur scène pour parler de la PS4, mais aussi de l’avenir de la marque PlayStation.

Pour le côté « next-gen » avec la PS5, Jim Ryan a fait un petit point de rappel sur les choses que l’on savait déjà, comme le fait que la PlayStation 5 sera équipée d’un système audio 3D, qu’elle disposera d’un disque dur SSD ultra rapide, qu’elle permettra d’utiliser la technologie du Ray Tracing, et la lecture de Bly-Ray Ultra HD. Sans oublier que la manette disposera de la technologie haptique et de gâchettes adaptatives.

Sony et PlayStation ont confirmé que la PS5 arriverait pour les fêtes de fin d’année 2020 et nous donne rendez-vous dans « les prochains mois » pour de nouvelles informations. S’il est quasiment certain qu’une conférence sera organisée à l’E3 pour le grand retour de PlayStation à Los Angeles (après avoir loupé l’événement l’année dernière), il y a également de grandes chances pour que PlayStation puisse organiser un autre événement dans les prochaines semaines.

La PlayStation 4 plus que jamais reine de la huitième génération

Lors de son passage sur la scène du CES 2020, Jim Ryan en a profité pour dévoiler quelques chiffres assez impressionnants sur la PS4 qui arrive à la fin de sa vie. En six ans, la PS4 c’est donc :

106 millions de consoles vendues

1,15 milliards de jeux écoulés

5 millions de PlayStation VR vendus

103 millions d’utilisateurs actifs par mois

38,8 millions d’abonnés au PS Plus

On souhaite la même réussite à Sony et PlayStation pour cette nouvelle génération qui s’annonce d’ores et déjà excitante. N’hésitez pas à vivre ou revivre toutes les annonces de la conférence Sony dans notre résumé juste ici.