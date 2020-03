À la demande de l’UE, Netflix réduit ses débits pour ne pas saturer internet

On s’y attendait. Alors que les gouvernements annoncent des mesures de confinement plus strictes, les internautes passent plus de temps devant leurs écrans à regarder des films et des séries sur Netflix. Et cela a déjà un impact sur internet, qui commence à être engorgé.

Face à cette situation, Thierry Breton, le Commissaire européen pour le marché intérieur, a indiqué sur Twitter qu’il a eu une discussion avec le patron de Netflix, Reed Hastings. Il a, par la même occasion, demandé aux utilisateurs d’internet en Europe de passer à la définition standard, et de n’utiliser la HD que lorsque cela est nécessaire. « En période de #confinement face au #COVID19, le télétravail et le streaming sont très utiles, mais les infrastructures peuvent être mises à rude épreuve », a-t-il indiqué.

Pour sécuriser l'accès à Internet pour tous, passons à la définition standard lorsque la HD n'est pas nécessaire.#SwitchToStandard — Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020

Netflix va réduire son débit

Netflix a été très réactif face à la situation évoquée par Thierry Breton puisqu’aujourd’hui, nous apprenons via le correspondant de l’AFP à Bruxelles que Netflix va réduire son débit en Europe pendant une période de 30 jours. « Nous estimons que cela réduira le trafic Netflix sur les réseaux européens d’environ 25% tout en garantissant un service de bonne qualité à nos membres », aurait indiqué le SVOD.

Netflix announces it will reduce streaming bit rates for 30 days across Europe to ease up on overloaded internet.

"We estimate that this will reduce Netflix traffic on European networks by around 25 percent while also ensuring a good quality service for our members.”#coronavirus — Marc Burleigh (@marcburleigh) March 19, 2020

Le Commissaire européen pour le marché intérieur a, quant à lui, salué cette action très rapide qui permettra, selon lui, de préserver le bon fonctionnement d’internet pendant la crise du COVID-19. « Le CEO Reed Hastings démontre un fort sens de la responsabilité », a-t-il déclaré.

I welcome the very prompt action that #Netflix has taken to preserve the smooth functioning of the Internet during the #COVID19 crisis while maintaining a good experience for users 👇🏻🍿📺 CEO @reedhastings demonstrates a strong sense of #responsibilityhttps://t.co/FE2gUgIFuU — Thierry Breton (@ThierryBreton) March 20, 2020

Alors que de nombreuses entreprises sont affectées directement par les mesures de confinement, d’autres doivent gérer un trafic particulièrement élevé. C’est le cas de Netflix, mais aussi de Facebook. Le numéro un des réseaux sociaux observe en effet un trafic exceptionnellement élevé qui est bien au-delà du pic qu’il observe généralement au Nouvel An. Par exemple, sur WhatsApp et Messenger, le nombre d’appels vocaux et vidéo est deux fois plus élevé. Et tout en gérant cette hausse de fréquentation inhabituelle, Facebook doit également s’assurer que sa plateforme ne sert pas d’outil pour propager des contenus de désinformation sur le coronavirus (alors que des employés sont encouragés à faire du télétravail). De son côté, Google a récemment annoncé qu’il suspend la sortie de la prochaine version du navigateur Chrome, à cause des horaires de travail ajustés.