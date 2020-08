A l’automne, l’horreur s’installe chez Amazon Prime Video

Amazon Prime Video tente d’étendre son catalogue. Tout comme pour Apple TV+ qui vient de signer un deal avec Martin Scorcese, la plateforme de streaming de Jeff Bezos souffre d’un criant problème de contenus originaux. Il y en a, mais pas assez pour rivaliser sérieusement avec la concurrence incarnée par Netflix. C’est sans aucun doute pour tenter de s’attaquer à ce problème qu’un accord a été noué entre Amazon Prime Video et Blumhouse.

Amazon Prime Video et huit nouveaux films au programme

Pour ceux qui ne connaissent pas Blumhouse, c’est le studio créé de Jason Blum, particulièrement concentré sur le domaine de l’horreur. A son tableau de chasse de ces dernières années, on trouve des films comme le récent et très polémique The Hunt, mais aussi d’autres films comme Paranormal Activity, Get Out de Jordan Peele, Insidious ou encore Whiplash. Bref, il y a du très bon niveau et surtout une capacité à faire éclater aux yeux du public des réalisateurs encore peu connus.

L’accord noué entre Amazon Prime Video et Blumhouse prévoit huit films inédits qui vont bientôt débarquer sur la plateforme. Quatre arriveront dès le mois d’octobre prochain, deux la semaine du 6 octobre et deux la semaine du 13 octobre.

Le premier film annoncé est The Lie, de Veena Sud. Un film qui a été présenté en 2018 au Festival international du film de Toronto. L’histoire est celle d’une adolescente qui tue une personne par accident, et dont les parents vont tout risquer pour réussir à la sauver. Le second film est Black Box, d’Emmanuel Osei-Kuffour Jr, qui met en scène un père célibataire amnésique qui se retrouve au cœur d’un traitement expérimental.

La deuxième semaine permettra de découvrir Nocturne de Zu Quirke et Evil Eye des frères Dassani. Le premier raconte l’histoire d’une rivalité entre deux sœurs musiciennes. Le second est un thriller familial, adapté d’un livre Audible.

Un programme pour le moins prometteur du côté d’Amazon Prime Video…