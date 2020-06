The Hunt : on regarde ou on zappe ?

Attention, l’article suivant contient de légers spoilers sur le film The Hunt. Si vous comptez aller le voir au cinéma et ne voulez rien savoir, mieux vaut vous contenter de regarder la bande-annonce.

Rarement, un film aura provoqué une telle polémique avant même sa sortie, alors même que Donald Trump avait pris position sur le sujet l’an dernier. The Hunt avait vu sa sortie être annulée dans un premier temps, victime d’une actualité un peu trop brûlante. Puis il avait fait son retour au premier plan, mais c’est fait court-circuiter par le coronavirus. Si certains ont pu le découvrir en VOD, il est désormais présent dans les cinémas à l’occasion de la réouverture des salles obscures. Mais est-ce vraiment ce que vous devriez aller voir pour votre première toile post-confinement ?

The Hunt, une satire déguisée en série B

Vous l’aurez deviné, vu le nombre d’articles que l’on a pu lui consacrer au cours des derniers mois, The Hunt trouve faveur à nos yeux. Non pas qu’il s’agisse d’un film au scénario follement original. L’idée d’une chasse à l’homme bâtie sur la lutte des classes, n’a rien de très différent avec ce que peut offrir American Nightmare, le systématisme en moins. Le casting est loin d’être flamboyant et pour qui a déjà vu des films américains, difficile de ne pas considérer les personnages comme quelque peu stéréotypées. On notera tout de même Betty Gilpin (Glow) qui surnage par rapport au reste.

Mais, The Hunt réussit à se faire une place avec des choix surprenants, notamment son ambition de s’attaquer aux théories du complot, un sujet très actuel et qui passent ici du fantasme à la réalité. Le film pourrait clairement se considérer comme une série B, mais c’est faire l’impasse sur tout le message sous-jacent et les nombreuses références à la culture américaine. The Hunt ne choisit pas de camps, caricaturant des deux côtés, défouraillant à droite et à gauche, sans jamais se prendre trop au sérieux.