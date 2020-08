Apple TV+ met la main sur Martin Scorsese

Les plateformes de streaming n’ont pas forcément les faveurs de tous les réalisateurs. Il suffit de se pencher sur les nombreuses critiques qui ont pu être faites pour s’en convaincre. Ainsi, Spielberg s’est avéré être un critique ardent de Netflix. Christopher Nolan a aussi eu des choses à dire sur le sujet. Mais, Martin Scorsese ne semble clairement pas avoir de problèmes avec le sujet. Déjà présent sur Netflix avec The Irishman, il va désormais venir grossir les rangs des stars qui collaborent avec Apple TV+.

Apple TV+, vers un catalogue plus ambitieux ?

La plateforme de la marque à la pomme souffre objectivement d’un problème d’ambition sur le marché du streaming. Une offre trop réduire et d’une qualité finalement toute relative à quelques rares exceptions. Mais, les choses pourraient bien être en train de changer. Alors que Ridley Scott, Idris Elba ou encore Leonardo DiCaprio ont déjà noué des accords au cours des derniers mois, c’est donc Martin Scorsese et sa boîte de production Sikelia Productions qui vient de signer un accord pour plusieurs années avec Apple TV+.

Tout a visiblement commencé avec son prochain film Killers of the Flower Moon, pour lequel il demandait un budget trop gourmand à la Paramount (environ 200 millions de dollars). D’autres studios ont déjà pu se mettre sur les rangs, et cette fois c’est Apple TV+ qui a décroché le gros lot. Dans le package figurerait donc des projets de films et séries imaginés par Scorsese dans les prochaines années et sur lesquels Apple TV+ pourra exercer un droit de de préemption au cours des prochaines années.

Reste désormais à voir quels seront effectivement les projets qui seront lancés sur la plateforme de streaming de la firme de Cupertino dans les prochaines années. Si Martin Scorsese fait souvent figure de génie du cinéma, les dernières années ne sont pas vraiment les meilleures de sa carrière…