À Paris, les tickets de métro sont disponibles sur… le smartphone !

La nouvelle avait été annoncée il y a quelques mois, elle est désormais officielle : les tickets de métro parisien et le Passe Navigo font une arrivée fracassante sur le smartphone des usagers d’Île-de-France dès aujourd’hui – après un test concluant auquel plus de 8 000 franciliens ont participé.

Comme l’a indiqué Valérie Pecresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France, la mise en place de cette nouveauté fait suite à une annonce qui a eu lieu en 2016 au salon Viva Technology. Cette dématérialisation est la conséquence d’un partenariat entre Île-de-France Mobilités, Samsung et Orange. Dans les faits, cela signifie que le smartphone fera office de titre de transport et permettra de passer les tourniquets pour accéder aux quais des stations de métro et de RER parisiennes.

C'est le jour-J ! Ce mercredi 25 septembre, @vpecresse présente aux journalistes les nouveaux services présents sur l’appli #Vianavigo : achat et validation de titres de #TransportsIDF sur smartphone, et chargement sur un passe #Navigo des titres achetés depuis un smartphone 🎟️📲 pic.twitter.com/afEdQiYFU6 — IDF Mobilités (@IDFmobilites) September 25, 2019

Quand les tickets de métro se dématérialisent

Le principal avantage de cette nouveauté en Île-de-France tient logiquement dans le fait que la dématérialisation des Passe Navigo et des tickets de métro permet aux usagers d’être plus rapides et plus flexibles au moment de franchir les portiques de sécurité.

Bon nombre d’entre eux pourront se procurer leur titre de transport directement depuis leur smartphone plutôt que d’avoir à attendre « devant l’automate en gare ou station pour recharger son passe Navigo ou acheter ses tickets ». Plus concrètement, c’est grâce à l’application ViaNavigo que les franciliens peuvent acheter leurs tickets de métro ou recharger leur Passe Navigo.

Aujourd’hui, plus de cinq millions d’usagers parisiens sont en mesure de profiter du nouveau service d’Île-de-France Mobilités : pour l’heure, l’application mobile est disponible uniquement pour les utilisateurs d’un smartphone sous Android, et doté d’une carte SIM NFC Orange ou Sosh. Il va de soit que cette solution devrait progressivement d’étendre à tous les usagers dans les mois à venir.

Pour leur part, les partenaires d’Île-de-France Mobilité se sont dits heureux d’avoir collaboré à la mise en place de ce système de dématérialisation, à l’exemple d’Orange. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, directrice générale adjointe et directrice technologie et innovation, a déclaré à ce sujet : « Nous sommes ravis d’accompagner les équipes d’Île-de-France Mobilités dans leur plan de modernisation de la billettique. En permettant à des millions de franciliens de transformer leur mobile en titre de transport, nous contribuons à rendre l’expérience des voyageurs plus simple et plus fluide. Ce partenariat est une belle illustration de notre capacité à rendre l’innovation utile et accessible au plus grand nombre ».

Prendre le métro est désormais aussi simple qu’un coup de fil ! Fière d’annoncer aujourd’hui avec @IDFmobilites et @SamsungFR le lancement du Navigo sur mobile pic.twitter.com/3jjzjF83Zj — Mari-Noëlle Jégo-L (@mno_jl) September 25, 2019