A quelle heure les astronautes de l’ISS ont-ils fêté 2020 ?

Ils ont beau être en orbite à 400 kilomètres d’altitude, les astronautes de la Station spatiale internationale n’ont pas manqué de célébrer la nouvelle année. Bien que cet événement pourrait leur paraître plus scientifique qu’autre chose : la révolution de la Terre autour du Soleil marque le passage à 2020, et la transition vers une nouvelle décennie.

Sur Twitter, l’équipage n’a pas manqué de poster une photo, comme ils avaient pu le faire à Thanksgiving, en détaillant le menu – plutôt gastronomique – qu’ils avaient pu se concocter. Au programme pour le Nouvel An, les astronautes écrivaient que « d’habitude, on fait le compte à rebours jusqu’au décollage, mais aujourd’hui, on fait le compte à rebours jusqu’en 2020 ». Oui, mais finalement, à quelle heure l’ont-ils fêté ?

Avec plus de 15 révolutions autour de la Terre par jour, difficile de parler de créneau horaire quand l’on voit le soleil se lever et se coucher autant de fois. Dans la Station spatiale internationale, une « journée » ne peut être rythmée par la luminosité. Les astronautes sont dictés sur une heure précise : celle du méridien de Greenwich (GMT), qui en découle de l’heure 0, devenue l’heure de référence internationale UTC.

Cette heure de référence permet de donner l’heure du reste des fuseaux horaires dans le monde. En général, il est donné l’heure GMT (ou UTC), puis le nombre d’heures de plus ou de moins dans le fuseau horaire en question. En France, par exemple, notre heure est UTC + 1.

3, 2, 1… #HappyNewYear! We’re usually counting down to liftoff, but today, we’re counting down to 2020. 🗓️ The space station operates in Greenwich Mean Time, or GMT, meaning it will only be 7 pm ET when the orbiting astronauts’ clock strikes midnight to ring in the new year! 🎉 pic.twitter.com/I7OIkhwb1W

— Intl. Space Station (@Space_Station) 31 décembre 2019