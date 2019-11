Les astronautes de l’ISS dévoilent leur repas de Thanksgiving

Pour Thanksgiving, les astronautes de la Station Spatiale Internationale ont mangé un repas de fête, à leur manière. À plus de 400 km au-dessus de la Terre, trois astronautes de l’ISS ont souhaité partager leur menu avec les habitants terrestres, une bonne manière d’imaginer ce que pourra être l’expérience des fêtes de fin d’année en orbite.

En apesanteur, leur repas fut -sans surprise- entièrement emballé dans des poches entièrement hermétiques. Flottant autour d’eux, les plats devaient être partagés à tour de rôle, mais cela n’a pas empêché les convives de se concocter un menu digne de cela.

The three NASA astronauts on board the station, @Astro_Christina, @Astro_Jessica and @AstroDrewMorgan, share what #Thanksgiving means to them and get a look at what the holiday in space will be like in 2019. pic.twitter.com/fEgZIHIrf7

— Intl. Space Station (@Space_Station) 25 novembre 2019