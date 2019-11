À quoi faut-il s’attendre avec le projet Google Health ?

La firme de Mountain View est très fière de Google Health, son nouveau service de santé récemment créé, sans pour autant donner beaucoup d’informations sur ce que fait clairement cette division. Aujourd’hui, il semblerait qu’on en sache un peu plus. David Feinberg, le responsable de Google Health, a exposé certains des projets de son équipe, a priori ils tournent autour d’un outil de recherche pour le patient comme pour le médecin.

Feinberg parle d’une barre de recherche qui aurait pour but d’aider les médecins à trouver rapidement un dossier médical de la même manière qu’il effectuerait une recherche sur le web. Par exemple, un médecin pourrait taper « 25 » pour afficher les patients de 25 ans au lieu d’utiliser le nom d’un patient en particulier.

Une des sources de CNBC s’est confiée en expliquant que l’interface pourrait ressembler à celle de Google Flights. La plateforme Google Health servirait au patient pour se renseigner sur des quelconques maladies ou symptômes avec de véritables informations, sans s’aventurer sur le web où l’avis des particuliers peut être faux, voire inquiétant.

Pour le moment il ne s’agit que de projets, rien n’indique qu’un tel outil voit le jour. De plus, Google pourrait abandonner la publicité sur la cette plateforme, et gros effort quand on connaît l’importance des annonces pour Google. David Feinberg dévoile une information surprenante, selon lui nombreux sont les chirurgiens qui vont sur YouTube pour améliorer leur savoir-faire.

Google Health a pour mission de rassembler toutes ces informations et ne garder surtout que les sérieuses en évinçant toutes fake news.« Nous voulons continuer à recueillir de l’information pour permettre aux médecins de mieux soigner les patients, mais encore une fois, c’est à peine croyable, » explique Feinberg en confirmant que Google Health n’en est qu’à ses prémisses et que ce n’est en rien un projet concret pour le moment.