À quoi sert le plus grand radiotélescope du monde ?

Ce week-end, la Chine a officiellement lancé la mission du plus grand radiotélescope au monde. Ce dernier baptisé FAST possède une ouverture de 500 mètres, il permettra aux astronomes de profiter d’un outil d’une extrême précision afin de percer les mystères autour de la genèse et des évolutions de l’univers.

À sa mise en marche, tous les aspects techniques de ce télescope ont largement dépassé ce qui était attendu. Shen Zhulin, un fonctionnaire de la Commission nationale de développement et de réforme, a déclaré que la performance de FAST est de niveau mondial. Ce radiotélescope dispose d’une antenne unique de 500 mètres de diamètre, ainsi que d’une surface de réception aussi grande que 30 terrains de football. Il est situé dans une cavité karstique naturellement profonde et ronde en plein milieu de la province Guizhou, au sud-ouest de la Chine.

Qu’apportera le déploiement d’un tel télescope ?

Depuis son lancement en 2016, ce télescope a trouvé 102 nouveaux pulsars, ce qui représente plus que le nombre total de pulsars découverts par l’Europe et les États-Unis pendant cette même période. FAST permet de transmettre une datation de ces pulsars 50 fois plus précise. Cette précision a d’ailleurs permis aux humains de détecter pour la première fois des ondes gravitationnelles de Nahertz de très basse fréquence.

FAST qui est également surnommé le « China Sky Eye » est environ 2,5 fois plus puissant que le second plus imposant radiotélescope. Il est également capable de recevoir jusqu’à 38 Go de données par seconde. Avec de telles compétences techniques, les scientifiques ont désormais la possibilité de découvrir davantage d’étoiles inconnues, de phénomènes cosmiques et de lois de l’univers, et pourquoi ne pas détecter la vie extraterrestre ?

La réalisation de cette prouesse scientifique a coûté 1,2 milliard de yuans (soit près 170 millions de dollars), les travaux du FAST se sont terminés en septembre 2016, soit plus de 20 ans après avoir été imaginé par plusieurs équipes d’astronomes chinois.