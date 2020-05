À son tour, Amazon pourrait lancer une grande offensive sur les podcasts

Si le format podcast existe depuis des années, ce n’est qu’assez récemment que Google et Spotify ont décidé de prioriser celui-ci. En lançant son application Google Podcasts, Google a pour objectif de doubler l’audience des podcasts dans le monde en rendant populaire sur la plateforme Android. Quant à Spotify, l’application a décidé de donner aux podcasts la même place que les contenus musicaux, afin de devenir l’équivalent de YouTube pour les contenus audio.

Amazon aurait également l’intention de miser sur ce format. Citant des sources proches du dossier, Bloomberg indique que le géant du e-commerce a eu des réunions avec des agences et des producteurs en vue d’acquérir des projets de podcasts pour la plateforme Audible. Pour rappel, Audible est la plateforme d’Amazon pour les livres audio. Cependant, cette plateforme inclut également des podcasts qu’Amazon appelle les « Audible Originals ». D’après l’article de Bloomberg, l’entreprise pourrait donc muscler cette offre en payant entre quelques centaines de milliers de dollars à plusieurs millions de dollars, par émission.

L’arrivée de ces nouveaux contenus pourrait également s’accompagner de changements au niveau du modèle économique d’Audible. Bloomberg explique par exemple que la plateforme pourrait proposer un tarif spécial, moins cher, qui pourrait n’inclure que les podcasts Audible Originals.

Mais les efforts d’Amazon pour surfer sur la popularité des podcasts pourraient ne pas s’arrêter là. En effet, le géant du e-commerce envisagerait également de populariser ce format sur Amazon Music, son équivalent de Spotify et d’Apple Music.

Une nouvelle tendance pour les prochaines années ?

Bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à considérer avec réserve. Néanmoins, étant donné le succès des podcasts sur Spotify, il ne serait pas étonnant qu’Amazon décide d’emboiter le pas. Par exemple, au dernier trimestre 2019, Spotify a ajouté 10 millions de nouveaux abonnés, et ce succès serait entièrement attribué aux podcasts.

Pour rappel, le service de streaming européen a fait d’importants investissements afin de se positionner comme l’un des leaders du format podcast. En 2019, Spotify a fait l’acquisition de nombreuses entreprises spécialisées dans ce format, comme Anchor. Et récemment, nous vous indiquions que Spotify a décroché l’exclusivité du podcast The Joe Rogan Experience, qui serait le podcast le plus téléchargé des États-Unis. Cette exclusivité aurait coûté 100 millions de dollars.