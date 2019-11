À son tour, Apple investit 2,5 milliards de dollars contre la crise du logement en Californie

Après Google et Facebook, Apple intervient à son tour afin de contribuer à résoudre la crise du logement en Californie.

Bien qu’il s’agisse d’un État très riche, la Californie fait face à une crise causée par la hausse exceptionnelle des prix des logements (en particulier dans la région de la baie de San Francisco). Et cela est en grande partie du à l’arrivée des employés très bien rémunérés des géants de la tech.

Cette semaine, Apple s’est engagé à investir 2,5 milliards de dollars pour combattre cette crise, pour que les personnes qui ne travaillent pas dans les nouvelles technologies puissent accéder à des logements abordables.

« Bien avant que le monde connaisse le nom de Silicon Valley, et longtemps avant que nous transportions la technologie dans nos poches, cette région était déjà la maison d’Apple », rappelle Tim Cook, dans un communiqué de presse. « Nous ressentons une profonde responsabilité civique d’assurer que ce lieu reste un lieu dynamique où les gens peuvent vivre, avoir une famille et contribuer à la communauté. Un logement abordable est synonyme de stabilité et de dignité, d’opportunités et de fierté ».

Après le milliard de dollars de Facebook, les 2,5 milliards de dollars d’Apple

Sur ces 2,5 milliards de dollars, un milliard sera investi dans un fonds pour l’État de Californie et à d’autres acteurs afin d’aider ceux-ci à créer de nouveaux logements abordables pour les personnes à revenus moyens ou faibles.

Un milliard de dollars permettra de soutenir des personnes qui veulent construire leur première maison. « Apple et l’État étudieront des stratégies pour accroître l’accès des membres du personnel des services essentiels, des employés des écoles et des anciens combattants aux possibilités d’accession à la propriété pour la première fois », indique Apple.

Des terrains d’Apple à San Jose, d’une valeur de 300 millions de dollars, seront également disponibles pour la construction de logements abordables.

150 millions de dollars seront investis dans un fonds pour créer des logements abordables dans la région de la baie de San Francisco

Et 50 millions de dollars serviront à supporter Destination : Home, un partenariat public-privé qui soutient les sans-abris dans la Silicon Valley.