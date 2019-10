En Californie, Facebook promet 1 milliard de dollars pour créer 20 000 logements

Face à la crise du logement qui frappe la Californie, Facebook s’engage à consacrer un milliard de dollars pour la création de 20 000 logements dans l’État américain. Dans un billet de blog, David Wehner, Chief Financial Officer, explique que cet investissement permettra de créer « des unités de logement destinées à aider les travailleurs essentiels tels que les enseignants, les infirmières et les premiers intervenants à vivre plus près des communautés qui en dépendent ».

Facebook veut résoudre le problème qu’il a contribué à créer

Avec l’arrivée des géants d’internet comme Facebook et de leurs employés très bien rémunérés, les coûts des logements ont explosé en Californie, et en particulier dans la région de la baie de San Francisco. De ce fait, à San Francisco, une famille de quatre personnes qui gagne 100 000 dollars par an est considérée comme une famille à faible revenu.

Facebook n’est d’ailleurs pas le seul acteur de la tech qui intervient pour résorber la hausse des loyers. Au mois de juin, Google a également promis un milliard de dollars afin de créer des logements abordables dans la région de la baie de San Francisco. « Dans tout cela, notre objectif est d’aider les communautés à réussir sur le long terme et de faire en sorte que tout le monde ait accès aux opportunités, qu’ils travaillent ou non dans le secteur de la technologie. La résolution d’un problème majeur, comme la pénurie de logements, nécessitera la collaboration de plusieurs entreprises, gouvernements et organisations communautaires. Nous sommes impatients de travailler avec d’autres pour faire de la région de la Baie un endroit où toutes les personnes qui vivent ici peuvent prospérer », déclarait Sundar Pichai, le patron de la firme de Mountain View.