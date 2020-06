À son tour, Microsoft Teams s’ouvre au grand public

La pandémie a provoqué un recours massif au télétravail, ce qui fait que les services comme Google Meet, Zoom et Microsoft Teams sont devenus extrêmement populaires. Et si ces outils ont été conçus pour les entreprises, ceux-ci ont également trouvé de nouveaux usages auprès du grand public. D’ailleurs, récemment, Google a décidé de rendre Google Meet accessible gratuitement, à tous les internautes. Et cette semaine, Microsoft débute également le déploiement de la version grand public de Microsoft Teams.

Une seule app pour la vie personnelle et la vie professionnelle ?

Pour rappel, Microsoft Teams ne propose pas que de la visioconférence, mais également une messagerie privée, ainsi que différents outils collaboratifs. Pour ceux qui utilisent déjà la version professionnelle de Teams, un bouton permettra de basculer facilement entre celle-ci et la nouvelle version pour le grand public qui permet de communiquer et de s’organiser avec les amis, la famille, etc. Pour ceux qui n’ont pas encore utilisé Teams, il suffira de télécharger l’application sur un smartphone, de s’inscrire avec un compte Microsoft personnel, et d’inviter d’autres personnes à rejoindre le groupe.

« Avec les nouvelles fonctionnalités, Microsoft espère offrir aux utilisateurs une application qui gère de manière transparente le travail et la vie personnelle tout en restant connecté avec ceux qui comptent le plus. Microsoft Teams fournira désormais les outils permettant aux utilisateurs de gérer la vie quotidienne : partager des listes d’épicerie, organiser les calendriers familiaux, stocker en toute sécurité des informations importantes telles que les mots de passe Wi-Fi et les informations de compte, et même voir les mises à jour de localisation lorsque les proches arrivent à la maison ou à d’autres endroits comme le travail ou l’école », lit-on dans un communiqué de la firme de Redmond. Microsoft commence à déployer cette nouveauté de Teams cette semaine et celle-ci devrait être disponible pour tout le monde d’ici quelques semaines.

Sinon, on notera que bien que Microsoft veuille cibler le grand public avec Teams, cette application ne remplace pas Skype. Comme l’explique un article de The Verge, la stratégie de la firme de Redmond est que Teams cible les personnes qui ont besoin d’une solution complète qui n’inclut pas seulement les appels et la messagerie, mais également quelques services de collaboration comme l’agenda ou les listes partagées. En revanche, Skype s’adresse à ceux qui ont juste besoin d’un outil de communication.