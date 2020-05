Google Meet est désormais gratuit, pour tous !

Google Meet désormais gratuit pour tous

Comme promis, le service Google Meet est dès à présent disponible gratuitement pour tous. En effet, d’abord conçue pour les professionnels, l’application Google Meet est désormais accessible à tous, sans frais, et il suffit d’une adresse e-mail pour créer un compte.

En mars, les fonctionnalités avancées de Google Meet avaient été mises, sans frais, à la disposition de tous les utilisateurs professionnels de G Suite et de G Suite for Education. Depuis, son utilisation quotidienne a été multipliée par 30 au niveau mondial avec, chaque jour, 3 milliards de minutes de visioconférences comptabilisées et environ 3 millions de nouveaux utilisateurs le mois dernier. Selon Google, il était grand temps d’ouvrir Meet à tous.

Selon Google : « Le télétravail est devenu une réalité pour bon nombre d’entre nous, avec la nécessité de réinventer notre façon de collaborer, communiquer, faire avancer les projets. La visioconférence a été indéniablement un élément facilitateur. Mais d’autres moments, plus personnels, ont dû également se dérouler à distance, comme une téléconsultation avec son médecin, un rendez-vous avec son banquier, des révisions d’examen en groupe ou encore des fêtes d’anniversaire. »

Le fonctionnement de Google Meet est plutôt simple, puisqu’il suffit de cliquer sur « Rejoindre ou démarrer une réunion » et une nouvelle fenêtre s’ouvre avec une réunion unique (et sécurisée) que l’on peut rejoindre, puis partager avec d’autres personnes. Google précise que Meet a bénéficié récemment de diverses améliorations comme la planification, le partage d’écran, le sous-titrage en direct (en anglais uniquement pour le moment), l’adaptation de la luminosité à l’éclairage ambiant, le mode mosaïque étendu…

A l’instar de Zoom ou Microsoft Teams, Google Meet a été largement optimisé ces dernières semaines, pour convenir au mieux au boom du télétravail. L’application s’est notamment offert la possibilité d’afficher simultanément 16 participants à une visioconférence (alors que ce mode d’affichage n’était possible qu’avec 4 participants auparavant).