À son tour, Samsung pourrait supprimer le chargeur et les écouteurs du Galaxy S21

En octobre, lorsqu’Apple a présenté ses tant attendus iPhone 12, l’annonce la plus surprenante a été la disparition du chargeur au profit de la technologie MagSafe. Immédiatement, les concurrents de la firme de Cupertino s’en sont donné à coeur joie pour critiquer cette nouveauté. Parmi ces concurrents, on retrouve inévitablement Samsung. Toutefois, la roue semble avoir tourné pour le géant coréen, si bien que le moqueur pourrait se retrouver à la place du moqué. Dans quelques semaines, Samsung présentera lors de son événement annuel son tout nouveau Galaxy S21. À cette occasion, Samsung devrait également annoncer la disparition du chargeur pour cette gamme.

Non inclus avec votre Galaxy.

Comme Apple, Samsung prévoirait aussi de faire une croix sur les écouteurs. Quoi qu’il en soit, en France la législation oblige les constructeurs à fournir un kit mains libres avec le smartphone. Cette information provient du Brésil et plus précisément de l’Agence nationale des télécommunications (ANATEL). Cette agence chargée de valider la commercialisation des produits de ce type, vient justement de valider le Galaxy S21 en tenant compte de la disparition du chargeur et des écouteurs. Le Galaxy S21 ne sera pas le seul concerné par cette décision, ses deux camarades le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 Ultra non plus, ne fourniront pas d’accessoires.

Samsung ne semble pas totalement à l’aise avec cette décision, on a pu le remarquer puisque la société a supprimé le post Facebook sur lequel elle se moquait de l’annonce d’Apple. Ce post montrait un chargeur Samsung avec comme légende : « Inclus avec votre Galaxy ». Il faudra donc attendre le mois de janvier pour découvrir ce que nous réservent ces tout nouveaux Galaxy S21. En ce qui concerne le Galaxy Z Flip 2 il faudra encore patienter quelques mois, et il se pourrait également qu’il n’embarque ni chargeur ni écouteurs. Morale de l’histoire, il ne faut jamais se moquer trop vite.