Apple mise de nouveau sur MagSafe en l’ajoutant aux iPhone 12

Ce soir, au cours de son événement « Hi, Speed », Apple a dévoilé sa toute nouvelle gamme d’iPhone 12. Au cours de la présentation, la firme de Cupertino a présenté MagSafe, sûrement l’une des plus importantes innovations apportées à un iPhone depuis des années.

MagSafe n’est autre qu’un gros aimant placé au dos de l’iPhone qui permet d’ajouter un tas de nouveaux accessoires, comme un porte-cartes, un étui aimanté, en permettant surtout de révolutionner la recharge sans fil. Apple assure que MagSafe permet une recharge bien plus rapide et surtout bien plus fiable que pourrait le proposer n’importe quelle station de recharge.

Durant la présentation de MagSafe, Apple a dévoilé un tout nouveau chargeur pliable qui permet grâce à cette nouvelle technologie de recharger une Apple Watch et un iPhone 12 en même temps.

Le grand retour de MagSafe.

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran, le nouvel étui fonctionnant avec MagSafe propose une petite encoche pour pouvoir regarder l’heure sans l’enlever totalement. Très Samsung non ? MagSafe vous permet de profiter d’une recharge sans fil de 15W, tout en étant capable de reconnaître les accessoires utilisés grâce à l’aimant.

Pour les plus attentifs, vous devez savoir que MagSafe existait auparavant sur les MacBook. Vous vous souvenez ? C’est ce qui permettait de connecter son câble aimanté à son ordinateur. Depuis quelques années, MagSafe n’existe plus sur les MacBook, mais fait son grand retour cette fois-ci sur l’iPhone.

MagSafe vous a conquis ? Je vous comprends, moi aussi. Le portefeuille en cuir, ainsi que l’étui transparent seront disponibles dès le vendredi 16 octobre. En ce qui concerne l’étui en cuir, il arrivera un peu plus tard aux alentours du 6 novembre. Pour ce qui est du chargeur pliable MagSafe Duo, Apple n’a pas donné plus de précision, ni de potentielle date.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les nouveaux iPhone 12, nous avons consacré un article complet à cette annonce. L’iPhone 12 Mini coûtera 699 dollars, tandis que pour s’offrir l’iPhone 12, il faudra ajouter 100 dollars supplémentaires. L’iPhone 12 Mini devient officiellement le plus petit smartphone au monde compatible à la 5G.

Vous pouvez suivre le keynote Apple avec Presse Citron en vous rendant sur notre live. D’autres annonces sont à venir.