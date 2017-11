A son tour, YouTube s’inspire des Stories

Même YouTube s’inspire des Stories de Snapchat. L’idée de la plateforme de Google est de permettre aux créateurs d’engager rapidement via des courtes vidéos filmées sur mobile. La fonctionnalité s’appelle Reels et YouTube va commencer à la tester avec quelques comptes.

Popularisé par Snapchat, le format « Stories » a été imité par Facebook, Messenger, Skype et plein d’autres applications.

A son tour, YouTube décide aujourd’hui de s’en inspirer. La fonctionnalité s’appelle Reels, et selon Roy Livne, Senior Product Manager, Reels est une version YouTube de ce format populaire, mais adaptée aux créateurs de sa plateforme.

Contrairement à la plupart des « stories » que vous verrez sur d’autres plateformes, les Reels de YouTube ne disparaissent pas forcément après 24 heures. D’autre part, le nombre de Reels qu’un créateur pourra poster ne sera pas limité.

En fait, l’idée de YouTube est de permettre à ses créateurs de partager du contenu avec leurs audiences rapidement via un mobile (sans faire de montage, etc.). Poster un Reel est rapide puisqu’il suffit de créer une vidéo de 30 secondes avec un smartphone, d’y ajouter des filtres, de la musique, du texte, etc. et le tour est joué.

Cependant, cette version YouTube des Stories ne sera pas immédiatement disponible pour tous les comptes. Durant la beta, la plateforme de Google n’y donnera accès qu’à un certain nombre de créateurs. « Tout comme nous l’avons fait avec Community, nous expérimenterons une version bêta de Reels pour apprendre et améliorer le produit avant de l’étendre à plus de créateurs », indique Roy Livne.

Où apparaissent-ils ?

La bonne nouvelle, c’est que YouTube ne mettra pas trop en avant ces Reels (comme le font Instagram et Facebook), sauf si vous semblez intéressé par ceux d’un créateur.

En effet, selon les explications de TechCrunch (qui a pu obtenir plus d’informations), les Reels sont placés dans un onglet dédié sur les chaînes des créateurs.

Cependant, si l’utilisateur engage avec les Reels, ceux-ci peuvent ensuite apparaitre sur les recommandations de la page d’accueil.

Bien entendu, comme il s’agit encore d’une beta, tout peut changer d’ici le déploiement de cette version YouTube des Stories chez plus de créateurs.

En tout cas, en adoptant un format similaire aux Stories, YouTube ressemble de plus en plus aux réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. D’ailleurs, la plateforme de vidéo a également annoncé qu’elle permet désormais aux chaîne de plus de 10 000 abonnés d’accéder à la fonctionnalité Community, une sorte de réseau social interne qui offre la possibilité de poster des statuts.