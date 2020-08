Où acheter le DJI Mavic Air 2 au meilleur prix ? Guide

Le meilleur drone du marché en 2020 ? DJI la certainement présenté au mois de mai et il s’agirait du Mavic Air 2. Le remplaçant du Mavic Air a choisi de reprendre les codes de son grand frère, à savoir le Mavic Pro. Force est de constater que sa dotation et son prix font de lui un excellent produit pour l’achat d’un premier drone ou le remplacement d’un ancien.

Dans le tableau comparateur de meilleur prix du DJI Mavic Air 2 affiché ci-dessus, vous pourrez découvrir les meilleurs tarifs pour acheter le dernier DJI Mavic Air 2 pas cher. Nous avons recensé l’ensemble des e-commerçants français vendant le produit, pour vous proposer – en temps réel – le meilleur prix pour acheter le DJI Mavic Air 2 pas cher. Dès lors, où acheter le drone Mavic Air 2 au meilleur prix en 2020 ? Voici tout ce qu’il faut savoir dans notre guide d’achat.

Pourquoi acheter un DJI Mavic Air 2 ?

Si vous cherchez à vous offrir un drone, DJI propose aujourd’hui la gamme la plus complète pour le grand public. Il y a le Mavic Mini, sous la barre des 250 grammes et qui peut se transporter partout. Pour offrir les plus belles images, il y aura le Mavic Pro 2, mais son prix est conséquent. À mi-chemin entre ces deux produits, acheter le Mavic Air 2 est un très bon compromis. Il est aussi le drone le plus récent, de quoi lui permettre de délaisser la connexion WiFi trop défectueuse et offrir tout un tas de fonctionnalités intelligentes qui feront la raison même de votre achat du produit.

Meilleure batterie, plus grande autonomie

Lors de sa présentation début mai, le Mavic Air 2 a mis l’accent sur des améliorations pratique. À l’image de la nouvelle télécommande où l’intégration du smartphone au-dessus des commandes permet un meilleur contrôle. Mais l’un des arguments de vente les plus importants dans l’univers des drones concerne encore l’autonomie. Limitée par le passé, elle augmente de 60 % sur le Mavic Air 2. Avec une charge pleine, il est ainsi possible de voler en moyenne 25 minutes, une performance colossale.

L’arrivée de la 4K 60 fps

Du côté du capteur, DJI a intégré un nouveau mode à 60 images par seconde pour les vidéos 4K. L’occasion de donner la possibilité aux utilisateurs de ralentir les images, un élément essentiel dans le montage vidéo et qui plaira aux créateurs en tout genre. L’échantillonnage à 120 Mb/s offre des images d’autant plus détaillées, et la 8K est aussi disponible. Sur la partie photo, le capteur enregistre des images en 48 MP.

Sur la partie logiciel, le mode HDR permet d’ouvrir la plage dynamique, notamment du côté des ombres. Les rendus sont aussi plus colorés, et en cas de besoin, un mode « HyperLight » vient d’autant plus augmenter la sensibilité du capteur en basse lumière. À l’inverse, en cas de forte luminosité, DJI propose des filtres ND pour conserver une grande ouverture sans devoir augmenter la vitesse du capteur. Une vraie polyvalence !

Une meilleure connexion qui facilite la vie

Mais au fond, la plus grande innovation du Mavic Air 2 concerne l’arrivée de la connexion Ocusync 2.0, reliant la télécommande et le drone. Adieu le WiFi et ses problèmes pour la gestion du drone et l’enregistrement. Avec la nouvelle technologie, la liaison offre une portée de 10 kilomètres (à condition que le relief et les réglementations des terrains le permettent). C’est un excellent point qui viendra éviter les problèmes de pertes de signal avec le drone lorsque l’on capture des images, une fâcheuse tendance qu’avait le DJI Mavic Air premier du nom.

Meilleur prix pour le DJI Mavic Air 2

Venons-en à la partie la plus importante de cet article : où acheter le drone DJI Mavic Air 2 au meilleur prix ? Rentrons désormais dans le vif du sujet, et comparons les différents sites français pour trouver le meilleur prix pour le Mavic Air 2 pas cher. Comme à notre habitude, nous vous proposons un tableau récapitulatif des meilleurs tarifs, en actualisant en live les potentiels bons plans proposés par les e-commerçants.

À l’heure actuelle, le le meilleur prix pour acheter le DJI Mavic Air 2 est de 848,99 €.

L’appareil est disponible à la vente depuis plusieurs mois maintenant et sera sujet aux différentes offres de bons plans et de promotions des e-commerçants. Pour couronner le tout, une offre est disponible regroupant les principaux accessoires proposés par DJI, notamment avec plusieurs batteries et les filtres ND. Un moyen d’acheter le DJI Mavic Air 2 au meilleur prix.

Le meilleur prix pour le Mavic Air 2 Fly More Combo est de 1 009,69 €.