Où acheter le Xiaomi Mi A3 au meilleur prix ?

Alors que la marque chinoise fait une entrée fracassante en France, Xiaomi vient de lancer son Mi A3 pour offrir un smartphone avec le meilleur rapport qualité-prix du marché, et dans un tarif abordable. Disponible en France depuis le 25 juillet 2019, il faut reconnaître que le pari du fabricant est réussi, avec la présence d’Android One. Découvrez notre guide pour savoir où acheter un Xiaomi Mi A3 pas cher et au meilleur prix en 2019.

Xiaomi Mi A3, un rapport qualité-prix détonant

S’il y a une chose que Xiaomi sait bien faire, c’est multiplier les smartphones dans sa gamme, pour séduire un public toujours plus large. On retrouve dans sa gamme le Mi 9, son haut de gamme, le Mi Mix 3, son smartphone design, le Pocophone, son smartphone gamer, et le Redmi Note 7, un smartphone entrée de gamme très intéressant. Et le Xiaomi Mi A3 reprend les qualités de ce dernier en y ajoutant un atout majeur : Android One. Pour beaucoup, MIUI est la faiblesse de Xiaomi, et un OS pur Android est un point fort, surtout en gardant un prix aussi contenu.

Si vous partez pour acheter un Xiaomi Mi A3, vous n’aurez certes pas le smartphone le plus puissant du marché, mais il est largement suffisant pour une utilisation classique, et son rapport qualité-prix est tout bonnement excellent. Avec un prix public inférieur à 250€, c’est l’une des meilleures offres du marché avec… le Redmi Note 7. Mais comme souvent, son prix est encore amené à baisser et les Xiaomi Mi A3 pas cher arrivent.

Par ailleurs, il est intéressant de voir que le Xiaomi Mi A3 s’inscrit dans une gamme de prix proche de celle de son prédécesseur, le Mi A2, alors qu’il est bien plus intéressant. Au niveau des améliorations importantes, on relève la qualité du triple capteur photo à l’arrière, un écran amélioré ainsi qu’une puce plus puissante. Très clairement, le Xiaomi Mi A3 est un bien meilleur choix, 2019, que son prédécesseur.

En ce qui concerne le design du nouveau Xiaomi Mi A3, on est dans la tendance en 2019 avec un écran OLED avec encoche de 6,088 pouces. Dans l’encoche avant on retrouve un capteur avant de 32 Mpx, ce qui est très rare pour un smartphone de ce prix. Il embarque aussi un capteur d’empreinte digitale sous l’écran, ce qui est souvent réservé aux haut de gamme.

A l’arrière de ce Xiaomi Mi A3 pas cher, on retrouve un triple capteur photo avec un principal de 48 Mpx et de 5 Mpx, soit une évolution assez sensible par rapport au précédent modèle du fabricant. Pour ce qui concerne les performances, on retrouve dans ce Mi A3 la puce Qualcomm Snapdragon 665 – contre une Snapdragon 660 pour le modèle précédent. Ce n’est bien évidemment pas du niveau d’une Snapdragon 855, mais cela reste un SoC qui permet de faire tourner le téléphone sans aucune latence.

Gros point fort de ce Xiaomi Mi A3 : l’autonomie de la batterie. Avec une capacité de 4030 mAh on dépasse de 1000 mAh le modèle précédent, et l’avancée entre les deux smartphones est colossale. Un module de charge rapide Quick Charge 3.0 permet de récupérer environ une journée d’autonomie en seulement 30 minutes pour le Xiaomi Mi A3 qui support la charge 18W.

Enfin, dans le nouveau Xiaomi Mi A3 que vous pouvez commander et acheter dès maintenant chez plusieurs marchands français, le système d’exploitation est Android One, en version 9.0. Cette version pure est maintenue par Google directement, et permet donc une mise à jour dans le temps pour le smartphone, et enlève toutes les couches superflues présentent dans MIUI 10. Enfin, pour savoir où acheter le Xiaomi Mi A3, il vous faut connaître les différents types de modèles disponibles et les différents marchands qui commercialisent ce produit. Alors, où trouver le meilleur prix du Xiaomi Mi A3 selon les marchands actifs en France ?

Où acheter un Xiaomi Mi A3 pas cher, à quel prix ?

Avant de se poser la question d’où acheter le Xiaomi Mi A3 au meilleur prix, il faut préciser qu’il existe deux modèles sur le marché français (et trois coloris). La version la plus entrée de gamme du Xiaomi Mi A3 s’accompagne de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage pour un prix officiel de 249€. Le second modèle du Xiaomi Mi A3 a 4 Go de RAM et 128 Go de stockage pour un prix de 279€. Dans tous les cas, il est possible de rajouter jusqu’à 256 Go de stockage supplémentaire sur le téléphone via une carte microSD à insérer dans le slot prévu à cet effet. Ce dernier peut aussi accueillir une seconde SIM à la place. Malgré son prix faible, le smartphone va rapidement baisser de quelques dizaines d’euros grâce à des opérations ponctuelles.

Meilleur prix pour le Xiaomi Mi A3 64 Go :

Pour vous aider à savoir où acheter le Xiaomi Mi A3 au meilleur prix, vous trouverez ci-dessus un tableau qui affiche en temps réel les tarifs disponibles chez les plus grands marchands français. Avec un prix aussi faible, le Xiaomi Mi A3 n’est pas cher et beaucoup moins soumis à des remises que les autres smartphones dernier cri sous Android qui se livrent une bataille sans précédent sur les tarifs. On peut toutefois en trouver quelques-unes, qui permettent d’économiser encore plus sur ce dernier téléphone de la gamme. Le concurrent direct du Xiaomi Mi A3 est le Redmi Note 7, découvrez notre comparatif pour savoir lequel choisir.

Comptez-vous acheter le Xiaomi Mi A3 au meilleur prix ? Donnez votre avis en commentaires.