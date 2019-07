Xiaomi Mi A3 vs Redmi Note 7 : quel smartphone choisir ?

Xiaomi n’en finit pas de multiplier les appareils avec un énorme potentiel, et un prix contenu. Après un Mi 9 qui a bousculé le haut de gamme, la marque vient de lancer en France son Xiaomi Mi A3, sous nouveau smartphone sous Android One. Il reprend une bonne partie des caractéristiques du Redmi Note 7, mais les deux modèles sont très différents. C’est parti pour notre comparatif Xiaomi Mi A3 vs Redmi Note 7.

Mi A3 vs Note 7 : deux frères

Comme vous pouvez voir sur les images de ce comparatif entre le Xiaomi Mi A3 et le Redmi Note 7, le design des modèles est assez proche, mais tout de même différent. Au niveau de l’écran, les deux modèles sont différents, le A3 ayant un écran AMOLED de 6,08 pouces avec un ratio screen-to-body de 80,3%, le Note 7 une dalle IPS de 6,3 pouces avec un ratio de 81,4%.

Alors que le Mi A3 marque un point grâce au choix de l’AMOLED, il en perd un sur la définition et la résolution. Le Xiaomi Mi A3 propose une définition de 720 x 1560 pixels avec une résolution de 286 ppi, contre 1080 x 2340 pixels et 409 ppi pour le Redmi Note 7.

Les tailles globales des smartphones sont légèrement différentes avec des dimensions de 153.5 x 71.9 x 8.5 mm pour le Xiaomi Mi A3 contre 159.2 x 75.2 x 8.1 mm pour le Redmi Note 7. Le nouveau modèle est donc plus compact, et ça se confirme au niveau du poids avec 173 grammes vs 186 grammes.

Les deux smartphones utilisent un verre en Gorilla Glass 5 pour résister à l’usure du quotidien, et le Mi A3 propose un contour en aluminium contre le plastique pour le Redmi Note 7.

Une seule différence sur la gestion audio

Pour les mélomanes, la partie audio est légèrement différente entre les deux modèles. S’ils bénéficient tous les deux de la présence d’un port jack, la compatibilité aptX HD sur le Xiaomi Mi A3 est un petit plus vis-à-vis du Redmi Note 7.

Autre point différenciant entre les deux modèles, la reconnaissance d’empreinte digitale. Sur le Redmi Note 7 on retrouve un capteur classique à l’arrière, contre un capteur sous l’écran pour le Mi A3.

Mi A3 vs Redmi Note 7 : une différence de puissance

C’est l’un des points très importants dans le choix d’un smartphone : la puissance. Le Mi A3 est plus simple avec deux modèles possédants 4 Go de RAM. Sur le Redmi Note 7, le modèle d’entrée de gamme possède 3 Go, nous baserons donc cette comparaison sur les deux modèles 4 Go. Le SoC choisi par Xiaomi pour le Mi A3 est le Snapdragon 665 qui n’est autre que le successeur du Snapdragon 660, présent sur le Redmi Note 7.

La vraie différence entre les deux modèles est que la puce est gravée en 11nm contre 14nm pour la 660. On attend de faire le test complet du Mi A3, mais théoriquement cela implique une consommation inférieure, et une surchauffe beaucoup plus lente sur le nouveau modèle. Au niveau du GPU, le Mi A3 utilise un Adreno 610, contre un 512 pour le Redmi Note 7.

Au niveau du stockage, comme nous le disions plus haut, un modèle 32 Go existe pour le Redmi Note 7 quand le plus abordable des Mi A3 commence à 64 Go de stockage. Les deux smartphones proposent la double SIM, dont un slot peut être utilisé pour insérer une microSD et gagner en stockage.

Le Mi A3 bien armé pour la photo

Le duel semble bien déséquilibré sur ce point. Le Redmi Note 7, pour ce prix, s’en sortait particulièrement bien avec son double capteur arrière (48 Mpx et 5 Mpx), mais le Xiaomi Mi A3 propose une palette bien plus étendue.

Il dispose de 3 capteurs arrière. Le principal étant un modèle Sony 1/2″de 48 Mégapixels présents sur de plus en plus de smartphones. Il ouvre à f/1.79 et dispose de la technologie Dual Pixel pour l’autofocus. Le second est un ultra grand-angle de 8 Mégapixels qui ouvre à f/2.2 avec un angle de vue de 118°. Le troisième (2 Mpx) sert à détecter la profondeur de champ pour le mode portrait notamment.

À l’avant aussi gros avantage pour le Xiaomi Mi A3 qui propose un capteur de 32 Mpx avec un angle de vue de 89° et une ouverture à f/2.0 contre un modèle de 13 Mpx pour le Redmi Note 7. Les deux capteurs selfies sont présents dans une encoche en forme de goutte d’eau.

Système d’exploitation : Android One vs MIUI

C’est aussi un point clé, et il est très subjectif. Le Xiaomi Mi A3 est un smartphone Android One, qui dispose donc d’une version pure Android, quand le Redmi Note 7 tourne sous un fork Android maison, baptisé MIUI. Même si les deux modèles sont actuellement sous Android Pie 9.0, la présence d’Android One promet des mises à jour plus rapides que MIUI qui est un fork.

La navigation, le tiroir d’application, tout est différent entre les deux versions, et beaucoup préférerons la version Android One du Mi A3, même si MIUI peut être rassurant pour les anciens utilisateurs iOS par exemple.

Autonomie : mention très bien

La batterie du Redmi Note 7 avait impressionné Camille lors de son test du modèle. Avec 4000 mAh il s’en sort très bien, et le Mi A3 semble bien parti pour le dépasser.

Les raisons sont simples. D’une part la batterie est légèrement plus grande (4030 mAh), mais la consommation du SoC et surtout de l’écran (plus faible définition et AMOLED) devrait aussi permettre une longévité encore plus grande. Même s’il est livré avec un chargeur 10W, le Xiaomi Mi A3 est compatible avec la recharge 18W, comme le Redmi Note 7, mais ce dernier fonctionne avec la technologie Quick Charge 4, alors que le Mi A3 doit bizarrement se contenter du Quick Charge 3.

Les deux smartphones utilisent un port USB-C pour la recharge.

Redmi Note 7 vs Xiaomi Mi A3 : qui est le meilleur ?

Vous l’aurez compris, le Xiaomi Mi A3 est devant sur la majorité des caractéristiques techniques, si ce n’est la définition de l’écran et la compatibilité Quick Charge 4. Pour beaucoup, le choix se fera sur l’OS, et Android One semble être un choix bien plus durable, comme géré directement par Google. Nous allons tester le Xiaomi Mi A3 dans les prochains jours pour confirmer notre impression, qui est très bonne pour l’instant.

Cependant il reste un point sur lequel le Redmi Note 7 est plus intéressant aujourd’hui : le prix. Alors que le Mi A3 est lancé pour 249€ en version 4 Go + 64 Go, le Redmi Note 7 est (au niveau du prix public) 20€ moins cher à 229€. La version 128 Go des deux smartphones conserve cet écart avec 259€ d’un côté contre 279€ de l’autre. Voici les meilleurs prix actuels des deux modèles :

Voici donc le meilleur prix pour le Xiaomi Mi A3 :

Voici donc le meilleur prix pour le Redmi Note 7 64 Go:

Profiter d’une expérience pure d’Android, d’un meilleur appareil photo, et d’un smartphone plus récent semble cependant être une justification cohérente de l’écart de prix entre les deux modèles, et le coeur de la rédaction balance pour le Xiaomi Mi A3.